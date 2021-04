Salihamidzic-Ehefrau setzt sich zur Wehr

nordphoto / Straubmeier

Hasan Salihamidzic steht bei einigen Anhängern in der Kritik

Der Zoff beim FC Bayern zwischen Hasan "Brazzo" Salihamidzic und Trainer Hansi Flick hat mittlerweile auch die Familie des Sportvorstandes erreicht. Doch diese setzt sich nun zur Wehr.

Weil viele Fans es Salihamidzic übelnehmen, dass Flick den Verein verlässt, gab es zuletzt wüste Beschimpfungen und Hass-Botschaften gegen die Angehörigen des 44-Jährigen im Internet. Vor allem "Brazzos" 18-jähriger Sohn Nick, der bei Bayerns U19 spielt, wurde via Instagram mit fiesen Kommentaren zu seinem Vater überschüttet.

Hasan Salihamidzic selbst schränkte die Kommentar-Funktion auf seinem persönlichen Instagram-Account ein, dafür ging nun seine Ehefrau Esther auf die Barrikaden.

"In den letzten Tagen bekomme ich sehr viele unschöne und sehr beleidigende Kommentare, die nichts mit meiner Arbeit und sich ausschließlich auf meinen Ehemann und seinen Job beziehen. Man beleidigt ihn als Menschen und auch unsere ganze Familie wird gleich mit angegriffen", schrieb sie auf Instagram und fügte in aller Deutlichkeit an: "Ich möchte euch auf diesem Weg bitten, dies zu unterlassen, es ist unsachlich und hat auch nichts mit 'ich bin ein Fan' zu tun!"

Aufsichtsrat des FC Bayern erneuert Rückhalt für Salihamidzic

Ihr Profil und auch das ihrer Kinder hätten zudem nichts mit der Arbeit ihres Mannes zu tun, fügte Esther Salihamidzic an. "Jeder der glaubt, dies sei ein guter Weg, um sich Luft zu verschaffen, ist fehlgeleitet."

Derweil muss sich "Brazzo" um seinen Posten als Sportvorstand zumindest aktuell wohl keine Sorgen machen, so jedenfalls berichtete am Mittwoch die "Sport Bild".

Trotz anderslautender Gerüchte sei Salihamidzic im Aufsichtsrat, der über die Besetzung der Vorstandsämter entscheidet, keineswegs umstritten. Stattdessen habe es bei einer kurzen Besprechung des Kontroll-Gremiums am vergangenen Wochenende Rückendeckung für ihn gegeben.

Nach "Bild"-Informationen wollen sich die Verantwortlichen des FC Bayern nicht von der Wut einiger Fans unter Druck setzen lassen. Deshalb habe der Aufsichtsrat zuletzt noch ein zweites Mal gesprochen und dabei erneut seinen Rückhalt für Salihamidzic zum Ausdruck gebracht.