Auch das noch: FC Schalke meldet Corona-Ausbruch!

Beim FC Schalke haben sich zwei Personen mit Corona infiziert

Als wäre der Abstieg in die 2. Bundesliga samt folgender Fan-Attacke nicht schlimm genug, muss der FC Schalke 04 nun auch noch einen Corona-Ausbruch verkraften. Betroffen sind ein namentlich nicht bekannter Spieler sowie ein Mitglied des Funktionsteams der Lizenzspielermannschaft.

Das bestätigten die Königsblauen am Dienstagvormittag. In der PCR-Testreihe vom Montag seien "nach der ersten Auswertung zwei Fälle von Covid-19 nachgewiesen worden".

Direkt nach Erhalt des Testergebnisses hätten sich die Personen in häusliche Isolation begeben, beide seien bislang symptomfrei.

Aufgrund der unerfreulichen Neuigkeiten wurde das für Dienstag geplante Training abgesagt und die Mannschaft "nach Hause geschickt".

Bei der vorigen Testreihe am Freitag seien "die Resultate der nun betroffenen Personen noch negativ ausgefallen", betonte der FC Schalke und ergänzte: "Auch die am Montag parallel zu den PCR-Testungen durchgeführten Schnelltests waren negativ."

Am Mittwoch und Donnerstag sollen demnach weitere Testreihen durchgeführt werden. Erst danach könne man entscheiden, "ob und wann das Training unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes wieder aufgenommen werden kann".

Terminchaos durch Corona-Ausbruch beim FC Schalke?

Sollte der Corona-Ausbruch noch weitere Personen betreffen, droht der Bundesliga das nächste Terminchaos. Nachdem zuletzt Hertha BSC mehrere Wochen aussetzen musste, könnte auch der FC Schalke aus dem Verkehr gezogen werden.

Die bereits abgestiegenen Knappen treten in den verbleibenden vier Begegnungen noch in Hoffenheim (08.05.), gegen Hertha BSC (12.05.) sowie Eintracht Frankfurt (15.05.) und abschließend beim 1. FC Köln (22.05.) an.

Für drei der vier Mannschaften steht im Endspurt noch eine Menge auf dem Spiel. Entsprechend schwierig wäre es, die Partien kurzfristig abzusagen und im ohnehin extrem engen Kalender neue Termine zu finden.