Hamann empfiehlt Real Madrid Goretzka

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Leon Goretzka vom FC Bayern ist laut Dietmar Hamann einer für Real Madrid

Im Halbfinale der Champions League musste sich Real Madrid unlängst überraschend deutlich dem FC Chelsea geschlagen geben. Der deutsche Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann deckt die Problemposition der Königlichen auf und empfiehlt den Transfer eines Bundesliga-Stars: Leon Goretzka vom FC Bayern München.

"Von Real Madrid war ich gegen Chelsea enttäuscht", lautet Hamanns Klartext in seiner "Sky"-Kolumne. Eden Hazard habe es niemals geschafft, die Lücke zu füllen, die er Abgang von Cristiano Ronaldo im Sommer 2018 gerissen hat, erklärt der 47-Jährige, woran es Real Madrid derzeit mangelt.

Damit aber nicht genug: Die größte Baustelle sieht Hamann im Mittelfeld des spanischen Top-Klubs. Mit Blick auf die Mittelfeld-Achse drohen den Königlichen schwierige Zeiten, mutmaßt Hamann. "Luka Modric ist 35, Toni Kroos ist 31 und Casemiro ist 29, sie waren in den letzten Jahren bei den vier CL-Titeln das Herzstück der Mannschaft. [...] Ein oder zwei Spieler aus diesem Trio müssen sie auf mittlere oder lange Sicht ersetzen, das wird die wichtigste und eine schwierige Aufgabe sein", so der ehemalige Spieler des FC Bayern.

Hamann empfiehlt Bayerns Goretzka

Einen Transfertipp hat Hamann für die Madrilenen allerdings auch gleich im Köcher: "Ein Typ wie Leon Goretzka, der spielerisch stark ist, viel Tempo und eine körperliche Präsenz hat, könnte Real sehr gut gebrauchen", lautet seine Empfehlung. "Aber kriegen werden sie ihn nicht", schränkt Hamann direkt ein.

Eine Aussage, die zutreffen dürfte. Goretzka ist beim FC Bayern absoluter Leistungsträger. Zwar endet sein Vertrag an der Säbener Straße im Sommer 2022, Medienberichten wollen die Münchner allerdings alles daran setzen, das Arbeitspapier in Kürze zu verlängern.

Lob erhält Real hingegen dafür, David Alaba vom FC Bayern nach Madrid gelockt zu haben. Mit dem Österreicher sei man in der Defensive in den kommenden Jahren gut aufgestellt. Offensiv glaubt Hamann, dass die Mannen aus der spanischen Hauptstadt ihr Augenmerk auf Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain legen werden. Erfolge in der Champions League würden sich demnach aber auch mit dem jungen Franzosen nicht automatisch einstellen. Dafür habe Real "zu viele Baustellen im Kader".