Auslaufende Verträge: Kahn hält Ultimaten für denkbar

Die Verträge von Leon Goretzka (l.) und Niklas Süle beim FC Bayern laufen 2022 aus

David Alaba wird den FC Bayern in wenigen Wochen ablösefrei verlassen. In Zukunft soll sich ein solches Szenario nicht mehr wiederholen. Oliver Kahn könnte daher Druck auf die Spieler ausüben, deren Verträge in rund einem Jahr enden.

Die Verträge zwischen dem FC Bayern und Leon Goretzka, Niklas Süle und Corentin Tolisso laufen in rund einem Jahr aus. Ein schneller Erfolg in den Verhandlungen, sofern diese überhaupt gestartet sind, ist nicht absehbar. Oliver Kahn hat natürlich Kenntnis über die vertraglichen Vereinbarungen, die im Fall des Trios bei Nichteinigung an Brisanz gewinnen würden.

Auf die Frage der "Sport Bild", ob der FC Bayern in jenen Fällen Fristen setzen müsse, um ein Zeichen zu setzen, erwiderte Kahn: "Das ist durchaus denkbar. Man muss ja auch sehen, welches Paket wir als FC Bayern einem Spieler bieten können."

Oliver Kahn schwärmt vom FC Bayern

Und die Angebote, die der Rekordmeister seinen Spielern unterbreiten kann, sind laut Kahns Ansichten durchaus attraktiv – vor allem inmitten der Coronakrise. Der Klub sei wirtschaftlich stabil und verfüge über einen "exzellenten" Kader, der alle Titel gewinnen könne, so Kahn, der ein Plädoyer auf seinen Herzensklub hält. "Dazu diese wunderbare Stadt! Das muss man in Europa erst noch einmal finden. Was will man denn als Spieler noch mehr?"

Aus Sicht des FC Bayern soll ein zweiter Fall David Alaba unbedingt vermieden werden. Der Defensivspezialist wird den Klub im ablösefrei verlassen und sich sehr wahrscheinlich Real Madrid anschließen. Der Transfer soll nach Saisonende offiziell bekanntgegeben werden.

Darum verlässt Miroslav Klose den FC Bayern

Ein Funktionsmitglied, dessen Vertrag sogar schon in wenigen Wochen seine Gültigkeit verliert, ist Miroslav Klose. Der zeigte sich in den letzten Wochen schwer enttäuscht darüber, dass niemand aus der sportlichen Führung zwecks möglicher Vertragsverhandlungen den Kontakt aufnahm.

Laut Kahn rührt das vor allem mit dem bevorstehenden Abgang von Hansi Flick. "Ein neuer Trainer will oft sein Team mitnehmen. Deswegen konnten wir Miro keine Versprechungen machen", so Kahn. Klose könnte derweil Flick zum DFB folgen.

Alexander Nübel soll beim FC Bayern bleiben

Wie bei Klose will Kahn auch im Fall Alexander Nübel schnell für Klarheit sorgen. Dieser sei eines der größten Torwarttalente Europas, man brauche exzellente Torhüter und habe einen neuen Trainer mit großen Zielen, so Kahn, der Klartext spricht. "Bei Alexander denken wir im Moment nicht daran, ihn abzugeben."

Weil Nübel hinter Manuel Neuer erwartungsgemäß nur die Rolle des Edelreservisten einnimmt, hielten sich in den letzten Wochen Gerüchte um einen Sommerabgang. Der OSC Lille sowie der AS Monaco sollen großes Interesse an einer Nübel-Leihe zeigen, haben aber wohl die Rechnung ohne Kahn gemacht.