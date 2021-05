Sané: Start beim FC Bayern war "schwer"

ThorstenWagner

Leroy Sané freut sich auf den neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann

Noch zwei Bundesliga-Spiele, dann ist die erste Saison von Leroy Sané im Trikot des FC Bayern Geschichte. Der Angreifer blickte vorab auf seinen holprigen Start beim Rekordmeister zurück. Auf eine Zukunft mit Bald-Trainer Julian Nagelsmann schaut er mit Vorfreude.

"Ich habe am Anfang ein bisschen Zeit gebraucht, um mich an alles Neue hier zu gewöhnen", bekannte der im vergangenen Sommer für 45 Millionen Euro von Manchester City nach München gewechselte Angreifer am Mittwoch bei einer Medienrunde. Sané war nach seinem Transfer nur schwer in Gang gekommen und spielte zunächst eher unter seinen Möglichkeiten. In bislang 30 Bundesliga-Spielen für den FC Bayern kommt er dennoch auf 14 direkte Torbeteiligungen (fünf Tore, neun Vorlagen).

Sané zeigte sich vor allem "zufrieden, dass ich gesund bleiben konnte und dass wir einen Titel gewonnen haben". In der Vorsaison hatte der deutsche Nationalspieler noch an einer schweren Knieverletzung laboriert, "es war schwer meinen Rhythmus und mein Selbstvertrauen zurückzubekommen". Er habe "versucht, so viel es ging im Training zu arbeiten".

Seinen ersten Titel mit dem FC Bayern hängt Sané zudem sehr hoch. "Es ist nicht einfach. Wenn du ihn einmal gewonnen hast, bist du hungriger auf mehr. Ich bin hierhergekommen, damit wir Titel gewinnen und das haben wir in dieser Saison gemacht." Daher war der vergangene Spieltag, an dem der Rekordmeister seine neunte Meisterschaft in Folge feierte, für Sané ein "besonderer".

Unter Julian Nagelsmann, dem Nachfolger von Hansi Flick ab der kommenden Spielzeit, will Leroy Sané bald die nächsten Trophäen für seinen Klub gewinnen. Der Flügelstürmer gab sich vorab hocherfreut, den Noch-Leipziger bald an der Säbener Straße begrüßen zu dürfen.

"Obwohl er für einen Trainer noch jung ist, hat er richtig gute Arbeit geleistet", so Sané bei der Medienrunde. "Ich freue mich, denn es ist ein neues Kapitel. Wir haben aber noch ein wenig Zeit, bis es soweit ist und es gibt noch ein paar andere Dinge, auf die für uns konzentrieren müssen." Die Bundesliga-Saison schließt der FC Bayern mit den Spielen beim SC Freiburg und zuhause gegen den FC Augsburg ab.