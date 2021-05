Wolfsburg-Keeper Casteels verpasst Saisonfinale wegen OP

Darius Simka via www.imago-images.de

Koen Casteels verpasst das finale Bundesliga-Spiel

Torhüter Koen Casteels wird aufgrund einer Operation dem VfL Wolfsburg beim letzten Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga fehlen.

Der Belgier unterzieht sich dem am Montag bekannt gegebenen Eingriff bereits am Freitag und wird somit am Samstag gegen den FSV Mainz 05 (15:30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung stehen.

Bereits am Montag hatte Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez verkündet, dass Casteels die EM (11. Juni bis 11. Juli) wegen der Operation verpassen werde.

2019 hatte sich Casteels einen Haarriss im rechten Wadenbein zugezogen, die für den Heilungsprozess eingesetzte Platte wird nun entfernt.