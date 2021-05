Medien: Marc Roca will den FC Bayern verlassen

Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Verlässt Marc Roca den FC Bayern?

Auf der Zielgeraden des coronabedingt verlängertem Sommertransferfensters 2020 hat der FC Bayern Anfang Oktober noch einmal rund neun Millionen Euro in den Ring geworfen und sich damit die Dienste von Marc Roca gesichert. Der 24-jährige Spanier kam mit der Empfehlung von über 100 Erstligaspielen in Spanien im Gepäck. In München ist die Karriere des Mittelfeldspieler allerdings ins Stocken geraten. Abhilfe könnte nun eine Rückkehr in die Heimat bieten.

Real Betis aus der Primera División soll mit dem Gedanken spielen, Marc Roca vorerst auf Leihbasis vom FC Bayern loseisen zu wollen. Das berichtete "fichajes.net". Dem Portal zufolge sondieren die Mannen aus Sevilla derzeit den Markt nach möglichen Verstärkungen, die die Qualität des Teams anheben.

Wirklich konkret werden die Avancen von Real Betis dem Bericht zufolge aber wohl nur, wenn die Grün-Weißen die Saison auf einem Tabellenplatz beenden, der zur Teilnahme am europäischen Wettbewerb berechtigt.

Marc Roca will den FC Bayern angeblich verlassen

Die Chancen dafür stehen nicht schlecht: Einen Spieltag vor dem Ende der Saison rangiert Real Betis auf Rang sechs. Kann Sevilla diese Position verteidigen, startet es 2021/22 in der Qualifikation zur Europa League. Auch eine direkte Teilnahme ist noch möglich. Rang fünf ist nur einen Zähler entfernt, auf Platz sieben lauert der FC Villarreal allerdings mit nur einem Punkt weniger auf dem Konto.

Glaubt man "fichajes.net", besteht bei Roca zudem der Wunsch, dem FC Bayern zumindest zeitweise den Rücken zu kehren. In der Vergangenheit betonte der ehemalige spanische U21-Nationalspieler zwar mehrfach, dass er sich an der Säbener Straße durchsetzen wolle, die mangelnden Einsatzzeiten sollen inzwischen allerdings zu einem Umdenken geführt haben.

2020/21 kommt der Spanier bislang lediglich auf elf Pflichtspieleinsätze für den FC Bayern, nur zweimal durfte er über 90 Minuten mitwirken.