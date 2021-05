Fußballmuseum ab Freitag wieder geöffnet

FIRO/FIRO/SID/

Fußballmuseum in Dortmund bald wieder geöffnet

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund öffnet am kommenden Freitag (28. Mai) wieder seine Pforten. Pandemiebedingt war das Museum am Dortmunder Hauptbahnhof 34 Wochen geschlossen gewesen.

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt, benötigen die Besucher laut der Bestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen kein negatives Corona-Testergebnis mehr. Tickets gibt es zunächst ausschließlich kontaktlos online unter fussballmuseum.de mit frei wählbarem Zutrittszeitraum.

Die lückenlose Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung wird durch Nutzung der Luca-App sichergestellt. Bereits beim Kauf des Online-Tickets wird ein entsprechender Link mitgeliefert. Grundsätzlich gelten im Gebäude Maskenpflicht (FFP2- oder medizinische Maske) und Abstandsregeln.

"Die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht nach wie vor an erster Stelle", sagte Museumsdirektor Manuel Neukirchner.