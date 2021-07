"Hoffe, er freut sich": Haaland witzelt über Neuzugang Malen

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Beim BVB bald gemeinsam auf Torejagd: Donyell Malen und Erling Haaland

Der BVB hat einen neuen Offensivspieler: Am Dienstag trainierte Donyell Malen erstmals mit seinen Dortmunder Mannschaftskollegen. Stürmer-Star Erling Haaland freut sich auf seinen neuen Kompagnon, den er direkt mit einem kleinen Witz begrüßte.

"Ich hoffe, er freut sich darauf, mit mir auf dem Platz zu stehen", erwiderte der auf Malen angesprochene Norweger schlagkräftig und mit einem Lächeln während einer Medienrunde im Dortmunder Trainingslager in der Schweiz.

Malen ist als Ersatz für den für 85 Millionen Euro zu Manchester United abgewanderten Jadon Sancho eingeplant. Bei der PSV Eindhoven war der niederländische Nationalspieler allerdings Teil einer Doppelspitze.

Gut möglich also, dass Haaland und Malen für die Schwarz-Gelben sogar nebeneinander auf Torejagd gehen.

Haaland, in der abgelaufenen Spielzeit mit 27 Treffern drittbester Torschütze der Bundesliga, hat sich für die kommende Saison große Ziele gesetzt.

Selbstkritischer Haaland hat Vertrauen in Marco Rose

Selbstkritisch attestierte der Norweger, sich in der kommenden Saison noch mehr weiterentwickeln zu müssen. "Ich muss noch mehr Räume auf dem Platz schaffen", erklärte der 21-Jährige.

Das gelte auch in Bezug auf die gesamte Mannschaft: "Wir müssen ein stabileres Team werden und mehr Spiele gewinnen." Haaland ließ keinen Zweifel daran, dass dieses Vorhaben mit neuem Trainer zu realisieren ist. "Ich vertraue Marco Rose!", bekannte er: "Ich habe ihn in Salzburg erlebt. Seine Spieler arbeiten und laufen für einander. Er ist ein guter Trainer."

Haaland äußert sich zu Transfer-Gerüchten

Außerdem äußerte sich der begehrte Youngster zu den Transfer-Gerüchten rund um seine Person. Angeblich bastelt der FC Chelsea an einem 175 Millionen Euro schweren Deal für den Linksfuß. "Ich bin ein normaler Mensch. Das ist eine Menge Geld für eine Person. Ich hoffe, da ist nichts dran", erklärte Haaland.

Er habe bis vor kurzem "einen Monat lang" nicht mit seinem Agenten gesprochen. Das sei in Indiz, so Haaland, dass ihn die brodelnde Gerüchteküche kalt ließe. Der Vertrag des Angreifers in Dortmund läuft noch bis 2024.