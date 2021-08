Irrer Transferplan von Real: Vier Stars zum Preis von einem

Jonathan Moscrop via www.imago-images.de

Real Madrid und Carlo Ancelotti planen den großen Transfer-Sommer 2022

Paris Saint-Germain hat das vielleicht erfolgreichste Transferfenster aller Zeiten hinter sich. Fünf Superstars wechselten für zusammengerechnet "nur" 60 Millionen Euro an die Seine. Wird das jemals zu toppen sein? Offenbar ja, denn Real Madrid hat angeblich schon einen Plan der Schublade, der die PSG-Verpflichtungen in den Schatten stellen könnte.

Auf dem Transfermarkt trat Real Madrid in den letzten Jahren nur selten groß in Erscheinung. Der bekannteste Neuzugang in den letzten beiden Spielzeiten war David Alaba, und der wechselte bekanntlich ablösefrei zu den Königlichen.

Die Zurückhaltung ist aber offenbar nicht von Dauer, denn angeblich nimmt der spanische Rekordmeister Anlauf für eine der größten Einkaufstouren aller Zeiten. Schon 2022 soll es soweit sein.

Der Plan der Königlichen ist englischen und französischen Medien zufolge so genial wie kompliziert: Real sichert sich vier der größten Stars des Weltfußballs, zahlt aber nur für einen Ablöse.

Bei den Stars soll es sich um Kylian Mbappé, Paul Pogba, Eduardo Camavinga und Erling Haaland handeln. Der Coup: Bis auf Haaland sind Stand heute alle anderen Stars im Sommer 2022 ablösefrei zu haben.

Die Verträge von Mbappé (Paris Saint-Germain), Pogba (Manchester United) und Camavinga (Stade Rennes) laufen nach der Saison allesamt aus. Haaland darf Dortmund derweil für eine festgeschrieben Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro verlassen. Geht der königliche Plan auf, bekommt der Klub von Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti vier Superstars zum Preis von einem.

Auf den ersten Blick hört sich der Plan zwar sehr ambitioniert an, gänzlich auszuschließen ist es aber nicht. Mbappé flirtet schließlich schon lange mit Real und hat sich trotz mehrmaliger Versuche der PSG-Bosse bisher nicht zu einer Verlängerung in Paris durchringen können. Laut "L'Équipe" ist ein Wechsel in diesem Jahr ausgeschlossen, 2022 sieht es aber schon wieder anders aus.

BVB-Star Haaland tendiert zur Premier League

Auch Camavinga denkt "Sky Italia" zufolge darüber nach, noch ein Jahr in Rennes dranzuhängen und dann dem Lockruf aus Madrid zu folgen. Und auch der talentierte Mittelfeldspieler wäre dann ablösefrei zu haben.

Ganz ähnlich gestaltet sich die Situation bei Paul Pogba, der Manchester United schon mehrmals verlassen wollte und seit Jahren mit Real in Verbindung gebracht wird. Ihn könnte es 2022 ebenfalls zum Nulltarif in die spanische Hauptstadt ziehen.

Am schwierigsten könnte sich für Madrid noch die Verpflichtung von Erling Haaland gestalten. Zwar gibt es die festgeschriebene Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro, allerdings soll der Norweger eher zu einem Wechsel in die Premier League tendieren. Und dort gibt es bekanntlich genügend Vereine, die nicht nur die Ablöse zahlen, sondern auch die größten Gehaltswünsche erfüllen können.