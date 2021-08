Mega-Fail vergessen: Zirkzee avanciert zum Matchwinner

via www.imago-images.de

Joshua Zirkzee ist vom FC Bayern an den RSC Anderlecht ausgeliehen

Nach einer zuvor äußerst unglücklichen Vorbereitung beim FC Bayern wurde Joshua Zirkzee unlängst an den RSC Anderlecht verliehen, um in der belgischen Liga Spielpraxis zu sammeln. Am Wochenende avancierte der Angreifer gegen Cercle Brügge zum Matchwinner und äußerte sich im Anschluss über seinen Wechsel.

Noch vor wenigen Wochen erhielt Zirkzee in der Fußball-Welt unliebsame Aufmerksamkeit für einen historischen Fehlschuss: Im Test gegen Ajax Amsterdam umkurvte der Niederländer den gegnerischen Keeper, lief dann allzu lässig aufs leere Gehäuse zu - und ließ sich den Ball schließlich doch noch vom Fuß grätschen.

Im Anschluss hagelte es Kritik, in den sozialen Medien wurde Zirkzee angefeindet, auch Trainer Julian Nagelsmann übte Kritik. "Ich glaube, da weiß er selbst, dass er den machen muss. [...] Ich muss da aber auch nicht mit ihm reden, das wird er selbst wissen", machte der 34-Jährige seinen Missmut deutlich.

Wenig später wurde Zirkzee nach Anderlecht verliehen. Dort hat der Youngster nun offenkundig seinen Torriecher wiedergefunden.

Beim 2:1-Sieg des RSC gegen Cercle Brügge steuerte der 20-Jährige am Sonntag beide Tore bei und drehte damit das wichtige Duell quasi im Alleingang. Der erste Treffer wurde von Ex-BVB-Profi Sergio Gómez vorbereitet.

So sehr im Rampenlicht zu stehen, war Zirkzee im Anschluss augenscheinlich etwas unangenehm. "Das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben. Ich bin jemand, der auch zufrieden ist, wenn er nur eine Vorlage liefert. Falls Benito Raman trifft, mit dem ich eine echt gute Verbindung habe, dann freut mich das genau so sehr", zitierte "Het Laatste Nieuws" den Stürmer.

Zirkzee nach Abschied vom FC Bayern "zufrieden"

Für Zirkzee waren es die ersten beiden Treffer für seinen neuen Arbeitgeber, nachdem er in der Europa-League-Quali gegen KF Laci und in der Liga gegen RFC Seraing noch torlos geblieben war.

Der FC Bayern hatte im Sommer nach einem Leihgeschäft für den U21-Nationalspieler gesucht, um Zirkzee mehr Spielpraxis zu ermöglichen. Dass sich das Offensiv-Talent für einen Wechsel nach Anderlecht und gegen seinen Ex-Klub Feyenoord Rotterdam entschied, sorgte in seiner niederländischen Heimat zwischenzeitlich für Wirbel.

Zirkzee verteidigte diese Entscheidung aber vehement: "Was auch immer sie in den Niederlanden sagen: Anderlecht ist ein Spitzenklub. Nach einem Gespräch mit Vincent Kompany habe ich alles getan, um einen Transfer zu erreichen. Es ist großartig, dass wir das hinbekommen haben. Ich bin zufrieden mit diesem Schritt", stellte er klar.

Das Leihmodell ist für ihn zudem ein bekanntes Konstrukt: Bereits in der letzten Rückrunde war Zirkzee ausgeliehen. Bei Parma Calcio in Italien kam er allerdings wegen einer Innenbandverletzung kaum zum Zug und blieb in vier Einsätzen ohne persönliches Erfolgserlebnis.