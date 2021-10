BVB offenbar mit Knallhart-Linie bei Bellingham

Ajax Amsterdam v Borussia Dortmund via www.imago-i

Jude Bellingham überzeugt beim BVB

Als Borussia Dortmund 2020 23 Millionen Euro für einen 16-jährigen englischen Zweitligaspielers auf den Tisch legte, war ein gewisses Risiko nicht von der Hand zu weisen. Knapp eineinhalb Jahre später ist klar, die Investition hat sich mehr als ausgezahlt: Jude Bellingham brilliert im Wochentakt und steht bei zahlreichen Top-Klubs auf dem Zettel. Der BVB soll aber eine knallharte Linie beim Youngster fahren.

Die Borussia habe "keine Intention", Jude Bellingham zeitnah abzugeben, ist sich "calciomercato.com" sicher.

Unabhängig von der Flut an Transfer-Gerüchten sie man beim BVB überzeugt, den Mittelfeldspieler weiter in den eigenen Reihen halten zu können. Mögliche Interessenten müssen sich demnach also gar nicht erst die Mühe machen, ihren Hut bei Bellingham in den Ring zu werfen.

BVB: 130 Millionen Euro für Jude Bellingham?

Klar ist, der BVB sitzt am längeren Hebel: Bellingham ist seit seinem 18. Geburtstag bis Ende Juni 2025 an die Borussia gebunden. Der Druck ist also gering, mögliche Interessenten müssten im Ernstfall extrem tief in die Tasche greifen.

In englischen Medien kursierten bereits Gerüchte um dreistellige Millionen-Ablösen. Das spanische Portal "fichajes.net" nannte unlängst konkret 130 Millionen Euro, die notwendig seien, um dem BVB in Sachen Bellingham den Kopf zu verdrehen.

Jude Bellingham beim BVB bereits Hauptakteur

Dass die Dortmunder im Sommer 2022 aber überhaupt gesprächsbereit sind, ist nahezu ausgeschlossen. Zu wichtig ist die Rolle bereits, die Bellingham im Team von Trainer Marco Rose einnimmt.

Nach seinem Wechsel zurm BVB avancierte Bellingham blitzschnell zur Stammkraft, 2021/22 stand er bislang in jedem Pflichtspiel in der Startelf und erzielte dabei drei Tore. Sechs weitere Treffer bereitete der englische Nationalspieler vor.

Die Gerüchteküche wird allerdings nicht so schnell erkalten: Vor allem die finanzkräftigen Schwergewichte aus der englischen Premier League, allen voran der FC Liverpool, sollen längst ein Auge auf Bellingham geworfen haben