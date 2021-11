Wagner sieht Bayern in der Haaland-Zwickmühle

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Wechselt Erling Haaland irgendwann vom BVB zum FC Bayern?

Erling Haaland und Robert Lewandowski gehören zweifelsfrei zu den beiden besten Mittelstürmern der Welt. Früher oder später könnte der Norweger in Diensten des BVB die Position des Polen beim FC Bayern einnehmen. Überlegungen dahingehend gibt es sogar schon. Der Ex-Münchner Sandro Wagner sieht den Rekordmeister hier allerdings in einer echten Zwickmühle.

Erling Haaland gehört ohne Frage zu dem elitären Kreis an Mittelstürmern, die ausreichend Qualität haben, um eines Tages in die Fußstapfen von Robert Lewandowski beim FC Bayern zu treten. In der Chefetage des Rekordmeisters soll der Name des Norwegers bereits mehrfach gefallen sein. Selbst öffentlich erklärte Hasan Salihamidzic schon, beim 21-Jährigen ganz genau hinzuschauen.

Sandro Wagner, ehemaliger Spieler der Münchner, ist sich allerdings nicht so sicher, ob ein Wechsel Haalands an die Isar ohne Weiteres über die Bühne gehen könnte. "Ich glaube, es ist eine ganz schwierige Situation", sagte Wagner gegenüber "Bild TV".

"Wenn du dich wirklich um die Lewandowski-Nachfolge kümmerst, kommst du nicht an Haaland vorbei. Aber wann kümmerst du dich um die Nachfolge?", fragte Wagner, der den Standpunkt vertritt, dass es derzeit noch keinen Nachfolger für Lewandowski braucht, zumal der Pole auch mit seinen 33 Jahren immer noch zu den Besten der Welt gehört.

Wagner: FC Bayern droht Lewy-Ärger wegen Haaland

Sollte sich der FC Bayern dennoch um Haaland bemühen, droht in Wagners Augen Unruhe im Klub.

"Man weiß ja, wie Lewy gestrickt ist, wenn zu viel Haaland im Umlauf ist. Dann reagiert er da auch ein bisschen gereizt, glaube ich. Das hat der ein oder andere auch schon mitbekommen intern", fürchtet Wagner, dass Lewandowski seinen Ärger nach außen tragen könnte, wenn sich die Münchner tatsächlich intensiver um Haaland bemühen.

Letztlich sei die Lage "ganz, ganz schwierig", meinte Wagner, der selbst keine Prognose abgeben wollte, wie es in der verzwickten Lewy-Haaland-Situation ausgeht. "Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt", sagte der Ex-Stürmer lediglich.

Klar ist für Wagner dagegen eins. Mit Robert Lewandowski haben die Münchner den vielleicht besten Mittelstürmer seiner Generation in ihren Reihe, mit Erling Haaland würden sie aber "den kommenden besten Stürmer" bekommen.