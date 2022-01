VfL Wolfsburg holt polnischen Nationalspieler

unknown

Nationalspieler Jakub Kaminski (r.) klatscht mit Robert Lewandowski ab

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den polnischen Nationalspieler Jakub Kaminski verpflichtet. Ab dem Sommer soll der 19 Jahre alte Offensivspieler den VfL verstärken, wie der Verein mitteilte.

Kaminski wechselt vom polnischen Erstligisten Lech Posen nach Niedersachsen und erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2027. Laut dem Portal "Sportbuzzer" soll die Ablöse etwa zehn Millionen Euro betragen.

"Für mich geht mit dem Wechsel in die Bundesliga ein absoluter Traum in Erfüllung", sagte er. Die "Wölfe" versprechen sich von dem offensiven Außenbahnspieler auch den flexiblen Einsatz als hängende Spitze oder als Außenverteidiger. Sein derzeitiger Verein Posen steht an der Tabellenspitze in der polnischen Ekstraklasa.

Kaminski traf in 19 Ligaspielen sechs Mal und steuerte fünf Vorlagen bei. In dieser Saison hatte er im September sein Debüt in der polnischen Nationalmannschaft beim 7:1 über San Marino gegeben.