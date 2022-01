BVB-Juwel schließt Abgang nicht aus: "Mein Wunsch ist es ..."

Thomas Bielefeld via www.imago-images.de

Kamal Bafounta spielt seit 2018 beim BVB

In der U23 von Borussia Dortmund in der 3. Liga spielt Kamal Bafounta lediglich eine Nebenrolle, von Profi-Einsätzen scheint der 20 Jahre alte Franzose derzeit weit entfernt. Einen Abgang vom BVB schließt das Mittelfeld-Talent vor diesem Hintergrund nicht aus.

"Der Trainer trifft seine Entscheidungen. Er hat eine starke Mannschaft, an der er festhält. Man weiß nicht, was in einigen Monaten sein wird, aber im Moment bin ich eine Option und das weiß er", sagte Bafounta im Interview mit "fussballtransfers.com" im Hinblick auf Chefcoach Marco Rose.

Er habe beim BVB "große Ziele", so Bafounta, "mein Wunsch ist es, der Profi-Mannschaft zu helfen. Wenn das hier aber nicht möglich ist, dann woanders. So ist das als Fußballprofi."

BVB: "... das fehlt dem Team mitunter"

Der defensive Mittelfeldspieler ergänzte: "Hoffnung spendet Leben, aber wer nur hofft, der verhungert. Alles hängt vom Verein ab."

Eine mögliche Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags liege "in den Händen von Marco Rose und den Leuten beim BVB, die die Planung machen", so Bafounta.

Er werde sein Top-Level "nur erreichen, wenn ich Spielzeit erhalte. Ich wäre bereit, meine kämpferischen und körperlichen Fähigkeiten im Mittelfeld einzubringen, das fehlt dem Team mitunter. Es gibt Schlimmeres, als mit 20 Jahren bei Borussia Dortmund zu verlängern. Manche Spieler kommen hierher und sehen es als Sprungbrett an - ich nicht."

BVB-Kapitän Marco Reus "ein Fußball-Wissenschaftler"

Bafounta, der im Frühjahr 2019 einen Meniskusschaden erlitt und monatelang ausfiel, beschäftigt sich laut eigener Aussage noch nicht konkret mit einem Wechsel.

"Ich bin bei einem tollen Klub. Wegen meiner vertraglichen Situation schauen natürlich manche Vereine genauer hin. Aber ich konzentriere mich nur auf das Sportliche und bin da ganz entspannt. Um alles andere kümmern sich meine Berater", sagte die Nachwuchshoffnung.

Einigen prominenten BVB-Vereinskameraden zollte Bafounta ein Sonderlob. "Bellingham und Haaland sind wirklich sehr komplett. Lernen kann ich aber von jedem. Dahoud ist ein feiner Techniker, Reus ist ein Fußball-Wissenschaftler. Ich beobachte ihre Qualitäten und ihr Verbesserungspotenzial genau."

Bafounta war 2018 vom FC Nantes nach Dortmund gewechselt. Seitdem absolvierte er 15 Einsätze für die U17 und lief zweimal in der Youth League im BVB-Trikot auf. In der laufenden Drittliga-Saison steht lediglich ein Kurzeinsatz in seiner Statistik.