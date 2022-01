BVB-Star Pongracic reagiert nach weiterem Fehltritt

Revierfoto via www.imago-images.de

BVB-Abwehrspieler Marin Pongracic

BVB-Abwehrspieler Marin Pongracic hatte mit einem erneuten Fehltritt in den sozialen Medien den Unmut seines Klubs sowie dessen Anhänger auf sich gezogen. Jetzt hat der Leihspieler des VfL Wolfsburg öffentlich Stellung bezogen.

Pongracic hatte bei Instagram einen "kicker"-Post öffentlich gelikt, in dem Ex-Weltfußballer Lothar Matthäus mit BVB-kritischen Worten zitiert wurde. Matthäus hatte dem Fachmagazin gesagt: "Würden Dortmund und Leipzig so gut arbeiten wie Mainz und Freiburg, dann hätten sie eine Chance. Geld allein ist es nicht."

Eines der über 24.000 Likes für diesen Post kam ausgerechnet von Pongracic, der als Innenverteidiger immerhin auf bereits 15 Pflichtspieleinsätze in dieser Saison für die Westfalen zurückblickt.

Am Mittwochabend beteuerte der 25-Jährige, den "Like"-Button nicht absichtlich gedrückt zu haben: "Es ist mir sehr wichtig, klarzustellen, dass mein 'Gefällt mir' des 'kicker'-Postings vom Montag versehentlich gesetzt wurde. Als ich darauf aufmerksam gemacht wurde, habe ich es sofort entfernt, da es absolut nicht meine Meinung widerspiegelt. Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen", so der Kroate in einer Instagram-Story.

Pongracic wird den BVB im Sommer wohl wieder verlassen

Den Ärger seiner Vereinsbosse hatte Pongracic zuvor bereits sicher. Nach seinem erneuten Fauxpas soll er laut "Bild"-Informationen von Sportdirektor Michael Zorc gerüffelt worden sein.

Schon im letzten Jahr leistete sich der Leihspieler in den sozialen Medien einen naiven Fehltritt. In einem YouTube-Interview hatte er Internas unter anderem über seine BVB-Teamkollegen Mats Hummels und Erling Haaland preisgegeben sowie sich unüberlegt über seinen eigentlichen Arbeitgeber VfL Wolfsburg und Ex-Trainer Mark van Bommel geäußert.

Das Leihgeschäft der Schwarz-Gelben mit dem Abwehr-Hünen läuft noch bis zum Saisonende. Danach wird er wohl zurück zu den Wölfen gehen, dass der BVB die zehn Millionen Euro schwere Kaufoption für Pongracic wohl nicht ziehen wird.