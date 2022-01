Statt Haaland? Barca an Ex-BVB-Stürmer dran

Ricardo Larreina via www.imago-images.de

Alexander Isak spielte einst für den BVB in der Bundesliga

Der FC Barcelona ist einer der zahlreichen Top-Vereine in Europa, die an einer Verpflichtung von BVB-Superstar Erling Haaland im kommenden Sommer interessiert sind. Im Vergleich zur prominenten Konkurrenz aus Manchester, Paris oder Madrid werden den klammen Katalanen aber wohl die finanziellen Argumente ausgehen, um den Norweger tatsächlich transferieren zu können. Barca soll daher intensiv an einem Plan B arbeiten.

Indirekt steht auch dieser im Zusammenhang mit Borussia Dortmund. Nach Informationen der spanischen Fachzeitung "Sport" hat der FC Barcelona nämlich Alexander Isak vom Ligakonkurrenten Real Sociedad San Sebastián als Wunschtransfer ausgemacht, sollte Haaland wie befürchtet zu teuer werden.

Isak ist den Anhängern des BVB noch ein fester Begriff, schnürte er zu Beginn seiner Profi-Karriere zwischen 20017 und Anfang 2019 doch selbst noch die Schuhe für die Schwarz-Gelben. Als damals 18-jähriges Juwel war der Sprung für den Schweden ins deutsche Fußball-Oberhaus aber noch zu groß. Hinter dem damaligen BVB-Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang brachte es der Schwede auf nur fünf Bundesliga-Einsätze für die Westfalen.

Nach einer erfolgreichen Ausleihe an den niederländischen Erstligisten Willem II (13 Tore in 16 Ligaspielen) verkaufte der BVB den 1,92-m-Stürmer schließlich im Sommer 2019 nach Spanien. Für Real Sociedad spielte er seit dem 88 Mal in LaLiga und erzielte dabei 30 Tore.

Laut dem Medienbericht soll Isak für Barca nun eine ernsthafte Alternative sein, falls sich der Haaland-Transfer im Sommer wie befürchtet nicht realisieren lasse. Des Weiteren wird der serbische Torjäger Dusan Vlahovic von der AC Florenz als möglicher neuer Barca-Stürmer genannt.

Das Problem: Isak hat seinen Vertrag in San Sebastián erst vor Kurzem bis 2026 verlängert. Seine festgeschriebene Ablösesumme soll dabei auf 70 Millionen Euro angehoben worden sein, sodass auch der Schwede mittlerweile eine mehr als teure Angelegenheit für den FC Barcelona wäre.

Ex-BVB-Stürmer auch beim FC Arsenal im Gespräch

Der skandinavische Torjäger soll derweil längst nicht nur beim FC Barcelona mächtig Eindruck geschunden haben. Wie es in einem Bericht des spanischen Portals "fijaches" heißt, steht Isak auch beim FC Arsenal aus der englischen Premier League ganz oben auf dem Wunschzettel.

Der Stürmer könnte dabei ausgerechnet den Konkurrenten beerben, gegen den er einst im BVB-Trikot noch keine Chance hatte: Ex-Gunners-Kapitän Aubameyang spielt seit einigen Wochen in den Planungen von Teammanager Mikel Arteta keine Rolle mehr und ist aussortiert worden.