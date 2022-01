BVB-Kaderplanung: Neue Entwicklungen bei Sextett

HORSTMUELLER GmbH / Schröder via www.imago-images.

Viele Fragezeichen im BVB-Kader

Mit Blick auf den Kader der kommenden Saison überstrahlt die Frage nach der Zukunft von Erling Haaland bei Borussia Dortmund derzeit beinahe alles. Doch hinter den Kulissen werden beim BVB auch etliche andere Personalien vorangetrieben. Gleich bei sechs Spielern, die nur noch bis 2023 gebunden sind, soll es zeitnah Entscheidungen geben.

Nach der positiven Entwicklung des letzten Jahres steht für die Verantwortlichen laut "Sport Bild" fest, dass Manuel Akanji definitiv beim BVB bleiben soll.

Das Blatt hat sogar schon konkrete Details der angedachten Vertragsverlängerung über 2023 hinaus parat: Der neue und unterschriftsreife Kontrakt des Innenverteidigers soll bis 2026 datiert sein und dem Schweizer ein Gehalt von sieben Millionen Euro einbringen. Zudem wurde enthüllt, dass Akanji bereits seit Sommer (zurück) im Mannschaftsrat ist.

Genau wie Akanji soll auch Mahmoud Dahoud unbedingt gehalten werden. Auch er ist einer der Gewinner der letzten Monate unter dem neuen Trainer Marco Rose, nachdem er sich schon zuvor deutlich gesteigert hatte. Nach Informationen der "Sport Bild" will der Mittelfeldspieler gern bleiben, der BVB will ihn ohnehin halten. "Mindestens" eine zweijährige Verlängerung steht laut dem Bericht im Raum.

Auch bei Marco Reus denken die BVB-Bosse über einen neuen Zweijahresvertrag nach. Mit dem Kapitän seien zwar noch keine Gespräche geführt worden, so die Fachzeitschrift, doch der 32-Jährige soll definitiv gehalten werden.

BVB wartet bei Hummels ab

Anders als bei Reus möchte man mit Raphael Guerreiro möglichst frühzeitig sprechen, weil die Situation beim portugiesischen Allrounder etwas schwieriger ist. Der 28-Jährige soll schon bei der letzten Verlängerung im Oktober 2019 lange gezögert haben und könnte nun möglicherweise noch ein neues Abenteuer wagen wollen. Klar ist nur: Die Borussia-Verantwortlichen wollen ihn am liebsten halten.

Auch Youssoufa Moukoko soll unbedingt in Dortmund bleiben. Eine Verlängerung ist laut "Sport Bild" nur eine Frage der Zeit. Rose glaubt an den 17-Jährigen, auch wenn das Jahr 2021 aufgrund vieler Verletzungen eher enttäuschend verlief. Moukoko soll langfristig gebunden werden.

Etwas schwieriger ist es bei Mats Hummels. Beim 33-Jährigen hängt einiges von der Fitness und dem körperlichen Zustand ab. Daher gibt es derzeit auch keine Gespräche. Diese sollen erst im kommenden Jahr stattfinden, wenn klar ist, ob Hummels auch über 2023 hinaus eine Hilfe sein kann. Stimmt die Leistung, ist ein Verbleib realistisch.

Das gilt in gewisser Hinsicht auch für den verletzungsanfälligen Dan-Axel Zagadou, dessen Vertrag allerdings bereits in einem halben Jahr ausläuft. Überzeugt er in der Rückrunde und bleibt gesund, wollen die Verantwortlichen um zwei Jahre verlängern.

Axel Witsel und Reinier sowie Leih-Spieler Marin Pongracic vom VfL Wolfsburg werden die Schwarzgelben hingegen definitiv verlassen.