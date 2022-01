Offiziell: Frankfurt schnappt sich BVB-Youngster

Revierfoto via www.imago-images.de

BVB-Profi Ansgar Knauff wechselt zu Eintracht Frankfurt

Ansgar Knauff kam bei Borussia Dortmund zuletzt kaum zum Zug. Aufgrund dessen läuft der BVB-Youngster für eineinhalb Jahre auf Leihbasis bei Eintracht Frankfurt auf.

Den entsprechenden Deal bestätigten beide Klubs am Donnerstagnachmittag.

"Ansgar ist ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs, das schon viel mitbringt. Er ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, im Rahmen einer Leihe mehr Spielpraxis sammeln zu können. Diese Chance möchten wir ihm bieten, um sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln", erklärte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung und zukünftiger Sportdirektor beim BVB.

Das Leihgeschäft läuft bis zum 30. Juni 2023. Eine Kaufoption oder -verpflichtung wurde zwischen den Vereinen nicht vereinbart, teilte der BVB mit.

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche sagte: "Ansgar passt mit seinem Tempo und seinem Spielverständnis sehr gut in unsere Mannschaft und möchte hier den nächsten Entwicklungsschritt machen. Er ist in der Lage, uns auf den Außenbahnen sofort zu helfen."

Ansgar Knauff beim BVB nur noch Reservist

Im vergangenen Jahr war Knauff schon einmal bei Eintracht Frankfurt gehandelt worden. Ein Transfer kam damals jedoch nicht zustande.

Schließlich wollte der BVB den Flügelspieler nach dessen steilem Aufstieg in der vergangenen Rückrunde unbedingt halten. Ein halbes Jahr später spielte Knauff bei den Schwarz-Gelben aber nur noch eine Nebenrolle.

Gude, Ansgar Knauff 👋🦅



Eintracht Frankfurt leiht den Flügelspieler für eineinhalb Jahre von Borussia Dortmund aus.#Knauff2023 #GudeAnsgar #SGE pic.twitter.com/1XX0Vs05EU — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 20. Januar 2022

So absolvierte der 20-Jährige unter Trainer Marco Rose gerade einmal 109 Bundesliga-Minuten.

Zuletzt kam Knauff Ende November für die BVB-Profis zum Einsatz. Bei Eintracht Frankfurt winkt dem U21-Nationalspieler wieder deutlich mehr Spielzeit.

HSV-Youngster Alidou doch nicht zu Eintracht Frankfurt?

Eine Leihe Knauffs hat wohl auch direkten Einfluss auf den ebenfalls bei den Hessen gehandelten Faride Alidou vom Hamburger SV.

Der 20-Jährige galt zuletzt als heißer Kandidat auf einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Nun ist ein Winter-Wechsel aller Voraussicht nach vom Tisch.

Am Dienstag hatte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt angedeutet, dass Alidou vorerst nicht in die Main-Metropole wechseln wird. "Was Frankfurt für das halbe Jahr angeboten hat, war jetzt nicht so, dass wir nervös geworden sind", sagte der 40-Jährige vor dem DFB-Pokalspiel zwischen dem HSV und 1. FC Köln bei "Sky".