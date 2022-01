Haaland im Krankenhaus eingehend untersucht

Markus Ulmer via www.imago-images.de

BVB-Stürmer Haaland musste vorzeitig ausgewechselt werden

Die Schwere der Verletzung von Stürmerstar Erling Haaland vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist noch unklar. Am Sonntag wurde der BVB-Angreifer eingehend im Krankenhaus untersucht.

"Ich kann noch nichts sagen. Da muss man die Untersuchung abwarten", hatte BVB-Trainer Marco Rose nach dem turbulenten 3:2 (1:1) am Samstag im Punktspiel bei der TSG Hoffenheim gesagt.

Jene Untersuchung fand am Sonntag im Knappschaftskrankenhaus in Dortmund statt, wo Haaland nach Angaben von "Ruhr Nachrichten" rund 90 Minuten lang begutachtet wurde. Zugegen war auch Borussia Dortmunds Mannschaftsarzt Dr. Markus Braun. Zuvor hatte sich Haaland am Trainingsgelände der Schwarz-Gelben aufgehalten.

Für den 21-Jährigen ist es die bereits dritte Muskelverletzung in der laufenden Spielzeit. Ende September verpasste er drei Spiele seiner Mannschaft, eine letztlich wohl zu frühe Rückkehr auf den Platz führte dann zu Problemen am Hüftbeuger und somit zu einer mehrwöchigen Pause. Erst Ende November konnte der Top-Spieler der Borussia sein Comeback feiern.

Auch BVB-Verteidiger Meunier untersucht

Beim glücklichen Sieg der Dortmunder gegen die TSG Hoffenheim musste Erling Haaland in der 63. Minute vom Platz, nachdem er sich an die Leiste gefasst hatte. Zuvor hatte der Norweger sein 16. Saisontor erzielt (6.). Der BVB gab auch nach der Untersuchung im Krankenhaus bislang noch keine Angaben zu einer möglichen Ausfallzeit bekannt.

Gut für den BVB und Haaland: Die Bundesliga geht in eine kurze Unterbrechung, für das kommende Wochenende sind keine Spiele angesetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten eigentlich für August und September vorgesehene WM-Qualifikationsspiele in Asien, Afrika, Südamerika, Nord- und Mittelamerika sowie in Ozeanien nicht angesetzt werden. Diese werden nun nachgeholt.

"Die Pause kommt uns tatsächlich nicht so ungelegen", hatte Trainer Rose angemerkt: "Erling ist angeschlagen, Manu (Akanji ebenfalls, Anm. d. Red.). Das bedeutet, ein paar Jungs dann auch behandeln zu können, aber tatsächlich auch Trainingszeit zu haben."

Neben Erling Haaland wurde am Sonntag indes auch Rechtsverteidiger Thomas Meunier eingehend untersucht. Der Belgier hatte das Duell bei der TSG verpasst, auch den 30-Jährigen plagen muskuläre Probleme.