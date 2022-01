Effenberg legt Gladbach-Stars Abschied nahe

Revierfoto via www.imago-images.de

Stefan Effenberg sorgt sich um Borussia Mönchengladbach

Nach der vierten Bundesliga-Heimpleite in Serie steckt Borussia Mönchengladbach weiterhin tief in der unteren Tabellenhälfte fest. Längst geht die Abstiegsangst um am Niederrhein, beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz doch nur noch drei Zähler. Ex-Kapitän Stefan Effenberg schlägt erneut Alarm.

"Spätestens jetzt ist die Lage am Niederrhein wirklich brenzlig", schreibt der 53-Jährige in seiner "Sport1"-Kolumne.

Der ehemalige Nationalspieler macht die sportliche Misere aber nicht primär an Cheftrainer Adi Hütter fest, der in Gladbach mehr und mehr in die Kritik geraten ist.

"Die Probleme sehe ich da eher bei den Spielern. Es scheinen einige dabei zu sein, die das Gladbacher Trikot nicht mehr mit Stolz tragen, die vielleicht das Gefühl haben, woanders besser aufgehoben zu sein", nimmt Effenberg in erster Linie die Profis der Borussia in die Pflicht, die zuletzt im Pokal in Hannover (0:3) und im Liga-Heimspiel gegen Union Berlin (1:2) einmal mehr so arg enttäuscht hatten.

Effenberg nannte auch konkrete Namen von Stars, die er besonders in der Verantwortung für die sportliche Misere der letzten Monate sieht: "Dazu gehören aus meiner Sicht Matthias Ginter, Florian Neuhaus, Marcus Thuram oder Alassane Pléa. Ich sage ganz klar: Wenn du solche Spieler nicht mehr einfangen kannst, musst du dich von diesen Spielern trennen."

Sechs-Punkte-Spiele gegen Bielefeld und Augsburg vor der Brust

Der Ex-Mittelfeldstar der Fohlen, der für Gladbach über 190 Bundesligaspiele bestritten hat, will sich an einer Trainerdiskussion daher auch nicht großartig beteiligen und sieht vielmehr die Spieler unter Adi Hütter in der Pflicht.

"Ob Niko Kovac oder Lucien Favre - diese Namen sind mir egal", stellte Effenberg in der Gladbacher Trainerdebatte klar und verwies auf das Leistungspotenzial innerhalb des Lizenzspielerkaders: "Es bedarf einer knallharten Analyse des Kaders. Auf welche Spieler kann ich noch setzen? Du brauchst Spieler, die alles raushauen, die sich für Klub und Fans aufopfern. Hütter muss nun die Richtigen um sich scharen. Das ist seine Aufgabe."

Für die Gladbacher stehen in den kommenden Wochen zwei absolut richtungweisende Partien in der Bundesliga an, geht es doch am 5. Februar auswärts bei Arminia Bielefeld und anschließend zu Hause gegen den FC Augsburg weiter. Die beiden Kontrahenten rangieren noch hinter der Borussia auf Platz 14 und 16 der Bundesliga-Tabelle.