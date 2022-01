Entscheidung steht: Süle verlässt offenbar den FC Bayern

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Der Vertrag von Niklas Süle läuft beim FC Bayern aus

Der FC Bayern muss sich für die kommende Saison wohl nach einem neuen Innenverteidiger umsehen. Nationalspieler Niklas Süle wird den deutschen Rekordmeister zum Saisonende verlassen.

Niklas Süle ist nach Informationen von RTL/ntv der nächste Abwehrstar, der den FC Bayern nach Vertragsende ablösefrei verlässt. Der 26-Jährige lehnte somit das ihm vorliegende Vertragsangebot ab, mit dem der Rekordmeister einen ablösefreien Wechsel des Innenverteidigers im Sommer eigentlich verhindern wollte.

Nach Informationen von RTL/ntv hat der Abwehrspieler bereits einen neuen Verein.

Am vergangenen Sonntag hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer noch bei "Sky" mitgeteilt, es liege nun am Spieler, das Angebot anzunehmen oder abzulehnen. "Bild" zufolge soll das angebotene Jahresgehalt bei schätzungsweise rund zehn Millionen Euro jährlich gelegen haben. Die Entscheidung, die Offerte abzulehnen, sei von Süle jedoch schon zuvor gefallen, heißt es. Seit dem 1. Januar darf er ohne Zustimmung seines Arbeitsgebers Gespräche mit anderen Klubs führen.

Wer beerbt Niklas Süle beim FC Bayern?

Julian Nagelsmann dürfte über den baldigen Weggang seines Schützlings wenig begeistert sein: "Er ist ein Spieler, in einem Alter und einer Position, die nicht so häufig auf dem Markt sind", so der Münchner Cheftrainer zuletzt, der Süle noch aus Hoffenheimer Zeiten kennt.

Der Abwehrspieler war im Sommer 2017 von der TSG 1899 Hoffenheim für rund 20 Millionen Euro zu den Münchnern gewechselt. Wie schon bei David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez würden die Bayern im Fall eines Wechsels im Sommer auch für Süle keine Ablöse kassieren.

Der FC Bayern muss nun seinerseits zur neuen Saison nach einem Ersatz für die Innenverteidigung suchen. Als potenzielle Nachfolger werden Antonio Rüdiger und Andreas Christensen vom FC Chelsea gehandelt, deren Verträge ebenfalls im kommenden Sommer auslaufen. Keiner der beiden Spieler würde somit eine Ablöse kosten.