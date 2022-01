Gladbach-Chaos hinter den Kulissen offenbart

Weis/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Adi Hütter und die Gladbacher befinden sich seit Wochen im Sturzflug

Durch die sportliche Talfahrt der letzten Wochen hat die Borussia aus Mönchengladbach bei ihren Fans viel Kredit verspielt. Doch nicht nur auf den Rängen, auch mannschaftsintern soll der Absturz tiefe Spuren hinterlassen haben. In der Kritik steht dabei vor allem Trainer Adi Hütter.

Noch bekommt Adi Hütter von der sportlichen Leitung der Fohlen die dringend benötigte Rückendeckung, doch schon die beiden kommenden Bundesligaspiele gegen Bielefeld und Augsburg wurden von einigen Medien als "Endspiele" für den Österreicher ausgerufen. Enttäuscht die Gladbacher Mannschaft auch gegen die beiden Abstiegskandidaten, könnte Hütter seinen Job verlieren, heißt es.

Sollte es so kommen, wäre dies die logische Folge der Entwicklungen in den letzten Wochen, denn wie die "Sport Bild" berichtet, brodelt es intern schon länger. Demnach gibt es innerhalb der Mannschaft reihenweise Probleme, die zu zahlreichen Nebenkriegsschauplätzen geführt haben.

Problematisch ist demzufolge unter anderem das Klima innerhalb der Kabine, in der es längst zur Grüppchenbildung gekommen sein soll. Angeblich hat sich eine Gruppe um Marcus Thuram, Alassane Pléa und Breel Embolo wiederholt vom Rest der Mannschaft abgekapselt. Intern soll die Rede von einer "Frankreich-Connection" sein, die eine eigene Mannschaft bildet.

Gladbach-Profis sehen Hütters Arbeitsweise kritisch

Für Gesprächsbedarf sorgte bei einigen Spielern laut "Sport Bild" auch die Beziehung von Manager Max Eberl zur ehemaligen Teambetreuerin Sedrina Schaller. Dem Bericht zufolge fürchteten einige Profis, Schaller könnte Interna auf kürzestem Weg an die Chefetage weitertragen. Mittlerweile hat die Schweizerin schon Konsequenzen gezogen und ihren Posten bei den Fohlen aufgegeben.

Ein weiteres Thema soll die Arbeitsweise von Trainer Adi Hütter sein. Neben der Taktik wird angeblich auch das Verhalten des Österreichers am Spielfeldrand durchaus kritisch gesehen. Einige Spieler, so berichtet "Sport Bild", wünschen sich mehr klare Anweisungen des Fußballlehrers, für den es schon jetzt nur noch darum gehen soll, sich in die kommende Sommerpause zu retten.