Erling Haaland gibt Verletzungsupdate

Oliver Zimmermann via www.imago-images.de

Erling Haaland vom BVB hat sich zu Wort gemeldet

Wann kehrt Erling Haaland auf den Rasen zurück? Diese Frage hält derzeit Borussia Dortmund und das Umfeld des Klubs in Atem. Nun hat sich der BVB-Superstar höchstpersönlich zu seiner Situation geäußert und etwas Licht ins Dunkel gebracht.

"Es sieht gut aus. Ich trainiere bereits wieder sehr gut", gab sich Erling Haaland im Interview mit "Sky" und dem norwegischen TV-Sender "Viaplay Football" zuversichtlich: "Ich werde bald zurück sein."

Aussagen, die die Hoffnung des BVB nähren, dass der 21-Jährige im Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen am 6. Februar wieder mit von der Partie sein könnte.

Der Norweger hatte sich am 20. Spieltag im Duell gegen die TSG 1899 Hoffenheim verletzt. Eine genaue Diagnose verkündete Borussia Dortmund anschließend nicht, nach Informationen von "Sky" und "Bild" hat sich der Nationalspieler allerdings einen Muskelfaserriss zugezogen.

Die Dortmunder sprachen in einer Mitteilung bisher lediglich von "muskulären Problemen, die allerdings einer Behandlung sowie weiterer Untersuchungen in den kommenden Tagen bedürfen".

BVB-Star Haaland nennt Ziel für die Karriere

Haaland hatte den Schwarz-Gelben in der Hinrunde schon zweimal aufgrund von Muskelverletzungen gefehlt. Während dieser beiden Zwangspausen verpasste er insgesamt sechs Liga-Spiele, drei Champions-League-Partien und die DFB-Pokal-Begegnung gegen den FC Ingolstadt. Vier dieser zehn Partien ohne den Ausnahmestürmer gingen für den BVB verloren. In den restlichen 20 Saisonspielen traf Haaland wettbewerbsübergreifend 23 Mal und bereitete sechs Treffer vor.

"Ich kann mich noch in vielen Dingen verbessern, was ich aber verbessern sollte, ist, dass ich weniger verletzt sein sollte", erklärte Haaland. Wenn er ein Ziel für das Jahr 2022 oder sogar seine ganze Karriere äußern müsse, wäre dies: Nicht verletzt sein. Allerdings gehören verletzungsbedingte Auszeiten leider dazu, seien "ein gutes Training für die Psyche" und würden bei ihm "den Hunger nach Erfolg" noch größer werden lassen.

Des Weiteren äußerte sich Haaland zu seinem Aussagen nach dem Erfolg gegen den SC Freiburg, als er dem BVB vorwarf, Druck auf ihn auszuüben. "Es fühlte sich einfach an, als wäre es an der Zeit, etwas zu sagen. Jetzt möchte ich darüber nicht mehr sprechen. Was gesagt wurde, ist gesagt."