Verlängerung? Verkauf? FCB trifft Entscheidung bei Müller

Serge Gnabry und Thomas Müller (r.) sollen beim FC Bayern verlängern

Sieht man mal davon ab, dass der FC Bayern ebenso überraschend wie krachend im DFB-Pokal gescheitert ist, läuft es sportlich auch 2021/22 rund für die Münchner. Beim Blick auf den Kader besteht an der Säbener Straße allerdings durchaus noch etwas Handlungsbedarf. Entscheidungen sollen bald folgen.

Die Führungsriege des FC Bayern ist sich offenbar einig: Der Vertrag mit Routinier Thomas Müller soll zeitnah verlängert werden, berichtet "Sport1".

Das jetzige Arbeitspapier des 32-Jährigen, der seine gesamte Profi-Karriere beim deutschen Rekordmeister verbracht hat, endet im Sommer 2023. Dem Sender zufolge wird Müller in den nächsten Monaten ein Kontrakt vorgelegt, der ihn bis 2025 an den Verein binden soll.

Zuletzt kursierten zwar wilde Gerüchte, die beiden abstiegsbedrohten Premier-League-Klubs FC Everton und Newcastle United hätten ein Auge auf Müller geworfen, dass dieser Schritt für den Offensivspieler allerdings auch nur ansatzweise infrage kommt, kann getrost ausgeschlossen werden.

An einer Fortsetzung der Zusammenarbeit in München bestehe "kein Zweifel", heißt es in dem Bericht, mumal sich der Ur-Bayer in München pudelwohl fühlen soll. Druck herrsche zudem bei keiner der beteiligten Seiten.

Serge Gnabry dürfte für den FC Bayern teuer werden

Etwas anders gestaltet sich die Situation bei Serge Gnabry. Der Flügelflitzer (Vertrag bis 2023) soll ebenfalls verlängern, die Verhandlungen gestalten sich aber nicht wirklich einfach. Der TV-Sender will erfahren haben, dass der 26-Jährige mehr als 15 Millionen Euro brutto pro Jahr fordert. Womit er in die Regionen von Kingsley Coman und Leroy Sané aufsteigen würde.

Dass der FC Bayern diesen Wunsch erfüllt, scheint durchaus realistisch, gehört der deutsche Nationalspieler doch fraglos zu den Leistungsträgern im Klub.

FC Bayern: Zukunft von Corentin Tolisso

Rätselraten herrscht hingegen angeblich weiterhin bei der Personalie Corentin Tolisso. Der Franzose dürfte die Münchner nach der Saison ablösefrei verlassen, eine Verlängerung war lange ein unwahrscheinliches Szenario. Durch zuletzt sehr gute Leistungen des einstigen Rekord-Einkaufs könnte sich das geändert haben. Eine "klare Tendenz" gebe es derzeit weder beim FC Bayern noch bei Tolisso. Zumal unklar ist, ob der 27-Jährige nicht mehr anstrebt, als die Rolle des Backups für den derzeit verletzten Leon Goretzka.

Einig sind sich die Bayern-Bosse laut "Sport1" hingegen, wenn es um die Zukunft von Toptalent Paul Wanner geht. Der 16-Jährige, der unlängst zum jüngsten Profi der Geschichte des Klubs aufstieg, soll seinen auslaufenden Vertrag auf jeden Fall verlängern.

Die Personalie soll bereits zur Chefsache erklärt worden sein. Salihamidzic und der Technische Direktor Marco Neppe würden derzeit "mit Hochdruck" an einer Verlängerung arbeiten, heißt es in dem Bericht.