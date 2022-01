Goretzka fehlt dem FC Bayern wohl noch "einige Wochen"

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Leon Goretzka fehlt dem FC Bayern wohl noch länger

Seit Anfang Dezember muss der FC Bayern ohne Mittelfeldmotor Leon Goretzka auskommen. Ein zeitnahes Comeback des Nationalspielers rückt wohl in weite Ferne.

Wie die "Bild" berichtet, fehlt Goretzka den Münchnern "wohl noch einige Wochen". Ein Comeback gegen RB Leipzig am 05. Februar sei ausgeschlossen.

Aktuell arbeitet Goretzka nur individuell an seinem Comeback und absolviert Laufeinheiten an der Säbener Straße. Am Mannschaftstraining nahm der 26-Jährige noch nicht wieder teil.

Goretzka plagt sich seit Wochen mit anhaltenden Patellasehnen-Problemen im Knie herum und hat seit Anfang Dezember kein Pflichtspiel mehr für die Bayern bestritten.

Zuerst war noch darüber spekuliert worden, dass sich Goretzka einer Operation unterziehen müsse, um seine Verletzung in den Griff zu bekommen. Allerdings habe man sich in München in Absprache mit dem österreichischen Knie-Spezialisten Prof. Dr. Christian Fink gegen einen derartigen Eingriff entschieden, allerdings wohl nur vorerst. Sollten die Beschwerden weiter anhalten, so zuletzt der "kicker", wäre eine Operation unausweichlich.

"Wir versuchen es noch einmal mit einer medikamentösen Therapie und einem Aufbautraining, das wir sukzessive über zwei Wochen steigern", kommentierte Trainer Julian Nagelsmann zuletzt.

Zustand für Goretzka "untragbar"

In der laufenden Saison gehörte Goretzka bis zu seinem verletzungsbedingten Ausfall zu den großen Stützen im Mittelfeld des FC Bayern. Unter Nagelsmann kam der flexibel einsetzbare Rechtsfuß bislang 18 Mal in vier verschiedenen Wettbewerben zum Einsatz und traf dabei zweimal für seine Farben.

Nagelsmann betonte zuletzt: "Wichtig ist, dass es so nicht weitergeht, denn der Zustand ist vor allem für ihn untragbar. Er ist sehr wellenförmig. Leon ist nicht in der Lage zu spielen. Wir müssen andere Wege gehen, um sicherzugehen, dass er nicht weitere vier bis fünf Wochen ausfällt."