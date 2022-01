VfB: Kaufoption für Tomas enthüllt - Balakov unsicher

Paulo Nascimento via www.imago-images.de

Tiago Tomas wechselt zum VfB Stuttgart

Nachdem sich der VfB Stuttgart zuletzt mit Tiago Tomas von Sporting SL verstärkt hat, sickern nun weitere Informationen zu den Modalitäten des Leih-Transfers durch. Zudem hat sich VfB-Legende Krasimir Balakov zum Angreifer geäußert.

Am Sonntagabend, einen Tag vor Transferschluss, vermeldete der VfB Stuttgart den Transfer des portugiesischen U21-Nationalspielers Tiago Tomas von Sporting Lissabon. Zunächst leihe die Schwaben den 19 Jahre alten Stürmer bis Sommer 2023 aus, anschließend gibt es eine Kaufoption.

Diese liegt nach Informationen des "kicker" bei rund 15 Millionen Euro. Eine Kaufpflicht, wie an anderer Stelle gemunkelt, ist es laut dem Fachmagazin nicht. Weniger bekannt ist, was passiert, falls der VfB absteigen sollte. Ob die Kaufoption dann noch Bestand hat, ist nicht bekannt. Allerdings dürfte das Gesamtpaket für den derzeitigen Tabellen-17. der Fußball-Bundesliga dann ohnehin eine Nummer zu groß sein.

Für die nun anberaumte anderthalbjährige Leihe zahlt der VfB laut dem Bericht eine Gebühr von 500.000 Euro. Sollte Tomas tatsächlich im Sommer 2023 nach Lissabon zurückkehren, wäre er dort noch bis 2025 gebunden.

Tomas ein "typischer Mislintat-Spieler"

So weit soll es aber nicht kommen. Im besten Fall reift der 19-Jährige zur gewünschten Verstärkung und entlastet die schwächelnde Offensive.

Tomas werde den VfB "im Offensivbereich variabler machen", sagte Sportdirektor Sven Mislintat: "Tiago wurde in der vergangenen Saison mit Sporting portugiesischer Meister und hat ganz aktuell den Ligapokal gewonnen. Dazu hat er in der Champions League gespielt und auch dort seine Qualitäten unter Beweis gestellt."

VfB-Legende Krasimir Balakov lobte den Transfer ebenfalls. "Das ist ein typischer Mislintat-Spieler", sagte der frühere bulgarische Nationalspieler, der sich sowohl als Spielmacher bei Sporting SL als auch beim VfB Stuttgart als Teil des magischen Dreiecks einen Namen machte.

Balakov: VfB Stuttgart kann sich über den Transfer von Tiago Tomas freuen

"Tiago verfügt über sehr viel Talent, ist schnell und sehr beweglich, allerdings nicht gerade der Robusteste – und er ist kein typischer Torjäger", warnte Balakov. Mit Blick auf die nackten Zahlen liegt der 55-Jährige richtig. In 48 Einsätzen in Portugals Beletage traf er lediglich drei Mal. Allerdings: In nur drei Spielen durfte er über die volle Distanz ran, 31 Mal kam er von der Bank. Für die U21 Portugals erzielte er in sechs Partien einen Treffer.

Ob er eine Soforthilfe für den VfB sein kann, wollte Balakov "nicht bewerten, das wird man sehen". Klar ist für den Bulgaren nur, dass sich die Stuttgarter glücklich schätzen können, das Talent unter Vertrag genommen zu haben.

"Sporting ist eine schier unerschöpfliche Quelle von Toptalenten, entdeckt und entwickelt Jahr für Jahr Ausnahmespieler, zu denen auch Tiago gehört. Und normalerweise wechseln solche Jungs nur zu den Topklubs Europas", so Balakov.