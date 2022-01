Rummenigge gibt Ratschlag zu Lewandowski - Zahavi wartet

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Karl-Heinz Rummenigge (r.) und Bayern-Superstar Robert Lewandowski wollen weitere Erfolge für den FC Bayern

Die Vertragsverhandlungen mit Weltfußballer Robert Lewandowski sollten für den FC Bayern München in den kommenden Wochen oberste Priorität genießen. Diesen Ratschlag erteilte den Münchnern ihr langjährigere Spieler und Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge.

"Man hat bislang grundsätzlich signalisiert, dass man mit dem Spieler verlängern möchte. Ich wünsche dem FC Bayern und Robert Lewandowski, dass diese Ehe, die sehr, sehr erfolgreich ist, auch in Zukunft noch lange Bestand hat", sagte der Ex-Bayern-Boss gegenüber "Sky Sport News".

"Er (Lewandowski, Anm. d. Red.) ist ein Spieler, der einen großen Beitrag dazu geleistet hat, dass der FC Bayern in den letzten zehn Jahren diese großen Erfolge gehabt hat", fügte Rummenigge hinzu, der den polnischen Stürmerstar einst im Jahr 2014 von Borussia Dortmund ablösefrei nach München geholt hatte.

In der jüngeren Vergangenheit hatte es immer wieder wilde Spekulationen darüber gegeben, wie es mit dem mittlerweile 33-jährigen Superstar des FC Bayern weitergeht, der beim deutschen Rekordmeister noch einen laufenden Vertrag bis Sommer 2023 besitzt.

Lewandowski hatte bislang öffentlich lediglich klargemacht, dass er im reiferen Fußballeralter noch lange nicht ans Aufhören denkt und noch mehrere Jahre auf Weltklasse-Niveau spielen möchte. Ob das aber zwangsläufig beim FC Bayern sein wird, ist Stand heute noch nicht final geklärt - zumal die Münchner Ü30-Spielern für gewöhnlich nur noch Einjahresverträge zur Unterschrift anbieten.

Ex-Klubboss Rummenigge gab seinem Herzensverein eindeutig die Empfehlung, alles für eine Verlängerung mit dem zweitbesten Bundesliga-Torschützen aller Zeiten zu tun. Lewandowski hatte zuletzt beim 4:0-Auswärtssieg beim 1. FC Köln seinen 300. Bundesliga-Treffer erzielt.

Haaland zum FC Bayern? "Erwarte ich nicht"

Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg in diesem Zusammenhang vermeldete, soll der Ball der Verhandlungen derzeit im Spielfeld des deutschen Branchenprimus' liegen. Lewandowskis Berater Pini Zahavi warte demnach auf einen Anruf des FC Bayern, um die bisher erst informellen Vertragsgespräche zu intensivieren.

Zuletzt mehrten sich an der Säbener Straße auch die Spekulationen, wonach sich der FC Bayern weiterhin intensiv mit einer Verpflichtung von Erling Haaland von Borussia Dortmund beschäftigt. Hierzu meinte der im Sommer 2021 zurückgetretene Rummenigge, dass er einen tatsächlichen Haaland-Wechsel nach München nicht erwarte.

Robert Lewandowski steht mittlerweile seit siebeneinhalb Jahren beim FC Bayern unter Vertrag. Alleine in der Bundesliga hat er in 239 Einsätzen herausragende 226 Treffer für die Münchner erzielt und ist bisher in jedem Jahr mit dem Klub Deutscher Meister geworden.