"Nachfolger für Robben": So kam Paul Wanner zum FC Bayern

Paul Wanner schaffte den Durchbruch beim FC Bayern

Paul Wanner ist eines der vielversprechendsten Talente des FC Bayern. Sein Weg beim FC Bayern startete einst womöglich mit der E-Mail eines Lehrers an Uli Hoeneß.

Gegenüber "Sport1" erzählte sein ehemaliger Grundschullehrer Ferdinand Mähr, dass er Paul Wanners Talent schon früh erkannt habe. Er habe daraufhin Uli Hoeneß eine Mail geschrieben, um das Juwel beim damaligen Präsidenten des FC Bayern anzupreisen.

"Ich dachte mir: Warum nicht? Uli Hoeneß legt Wert auf den Nachwuchs. Und Paul hatte das gewisse Etwas, zumal schon andere Vereine wie der VfB Stuttgart an ihm dran waren", so Mähr, der früher selbst Fußball beim SSV Ulm spielte.

In der Mail schlug der mittlerweile pensionierte Lehrer Wanner als "späteren Nachfolger für Arjen Robben" vor. Allerdings ist sich Mähr nicht sicher, ob Hoeneß die Nachricht auch tatsächlich gelesen hat, da er zu dem Zeitpunkt kurz vor seinem Haftantritt stand.

Steiler Aufstieg beim FC Bayern bis ins Bundesliga-Team

Sein Ziel erreichte Mähr jedoch. Kurz darauf wurde Wanner zum öffentlichen Probetraining beim FC Bayern eingeladen.

Das reichte dem Pädagogen allerdings nicht: "Ich habe noch einmal klar gemacht, dass es sich bei Paul um ein außergewöhnliches Talent handele, er schon viel weiter in seiner Entwicklung sei und der FC Bayern sich ranhalten müsse, denn sonst würde er in Stuttgart, Dortmund, Salzburg oder sonst wo landen."

2018 bekam Wanner schließlich einen Platz im Internat des FC Bayern. Rund drei Jahre später gab er sein Debüt für die Profis des deutschen Rekordmeisters.

Der 16-Jährige, der am Montag seinen ersten Profi-Vertrag in München unterschrieben hatte, bestritt mittlerweile drei Kurzzeiteinsätze in der Bundesliga. Für die U19 absolvierte Wanner acht Spiele in dieser Saison.

FC Bayern: Paul Wanner bald auch Nationalspieler?

"Ich maße mir auf keinen Fall an, dass ich mit diesen zwei E-Mails Paul die Tür nach München geöffnet habe", betonte Mähr: "Aber es hat mich natürlich sehr gefreut, als mir sein Vater diese Nachricht übermittelt hat."

Dass Wanner eine steile Karriere hinlegt, war seinem Sportlehrer schon früh klar. "Ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen in der Lehrerkonferenz gesagt: Wenn ihr mal einen zukünftigen National- und Bundesliga-Spieler sehen wollt, müsst ihr zu mir in den Sportunterricht kommen", so Mähr.