Sandhausen setzt sich im Kellerduell gegen Aue durch

Steven Mohr via www.imago-images.de

Erzielte das 2:0 für Sandhausen: Christian Kinsombi

Der SV Sandhausen hat in der 2. Fußball-Bundesliga das Kellerduell gegen Erzgebirge Aue mit 2:0 (1:0) gewonnen und damit den Abstand auf die Sachsen auf fünf Punkte vergrößert. Cebio Soukou (44.) erzielte per Handelfmeter nach Videobeweis das 1:0 für die Gastgeber. Vorausgegangen war ein umstrittenes Handspiel von Anthony Barylla.

In der 69. Minute erhöhte Christian Kinsombi (69.) für die Baden-Württemberger. Der SVS zog als Tabellen-Sechzehnter nach Zählern mit Fortuna Düsseldorf auf Position 15 gleich. Aue setzte dagegen den Negativtrend der letzten Wochen fort. In den letzten sieben Partien gab es nur einen Punkt für den FC Erzgebirge.

Für Sandhausen war es der erste Heimsieg in dieser Saison nach drei Unentschieden und sechs Pleiten daheim. Schon das Hinspiel in Aue hatte Sandhausen mit 3:1 für sich entschieden. Die Tatsache, dass das letzte Punktspiel der Sandhäuser drei Wochen zurücklag, erwies sich am Ende nicht als Handicap.

In der 56. Minute besaßen die Gäste durch Dirk Carlson und Prince Osei Owusu eine Doppelchance, doch die Schüsse wurden unmittelbar vor der Torlinie jeweils abgeblockt.