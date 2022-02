Trainingsabbruch! Sorge um Bayern-Youngster

Ulrich Wagner via www.imago-images.de

Malik Tillman (r.) musste am Sonntag das Training abbrechen

Einen Tag nach dem wichtigen 3:2-Heimsieg in der Bundesliga gegen RB Leipzig trainierte der FC Bayern am Sonntag wie gewohnt an der Säbener Straße. Einer der Reservisten der Münchner musste die Übungseinheit dabei vorzeitig abbrechen.

Wie die "Bild" am Sonntag vermeldete, musste Youngster Malik Tillman das Training am Sonntagvormittag unfreiwillig beenden. Grund dafür sollen Probleme im linken, hinteren Oberschenkel gewesen sein. Bei einer abschließenden Sprint-Übung signalisierte der Deutsch-Amerikaner, dass es nicht mehr weiterging.

Der 19-Jährige hatte wie die anderen Reservisten des FC Bayern, zu denen im Leipzig-Spiel unter anderem auch Dayot Upamecano, Marc Roca und Marcel Sabitzer gehörten, eine rund 60-minütige Einheit zu absolvieren - das normale Prozedere für die Spieler des Bayern-Kaders, die nicht von Beginn an auflaufen.

Tillman saß gegen die Roten Bullen über 90 Minuten nur auf der Auswechselbank. Bisher durfte er in der laufenden Bundesliga-Saison viermal für den Tabellenführer ran, wurde zuletzt Mitte Januar gegen den 1. FC Köln eingewechselt. Auf seinen ersten Bundesliga-Treffer wartet der Offensivmann noch, der neben seinen vier Bundesliga-Einsätzen auch im DFB-Pokal schon für die Profis des Deutschen Rekordmeisters auflief.

Davies und Goretzka fehlten dem FC Bayern gegen RB Leipzig

Wie schwerwiegend die Oberschenkel-Probleme beim gebürtigen Nürnberger sind, darüber gab es zunächst noch keine Informationen von FC Bayern.

In den letzten Wochen hatten sich die Verletzungssorgen beim deutschen Branchenprimus zuletzt gebessert, die Ausfallliste war deutlich kürzer als noch zum Jahresbeginn.

Gegen Leipzig fielen gesundheitsbedingt nur noch Alphonso Davies mit seiner Herzmuskelentzündung sowie Leon Goretzka mit anhaltenden Knieproblemen auf Seiten der Münchner aus.