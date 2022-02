Fortuna-Coach wohl entlassen - Thioune als Nachfolger?

FIRO/FIRO/SID/

Düsseldorf trennt sich von Trainer Christian Preußer

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf trennt sich in akuter Abstiegsgefahr von Trainer Christian Preußer. Das berichtete am Montagabend zunächst der "Düsseldorfer Express", die "Rheinische Post" zog kurz darauf nach.

Beide Medien nennen den früheren HSV-Coach Daniel Thioune als Nachfolger. Eine Bestätigung des Vereins gab es zunächst nicht, sie soll den Berichten zufolge am Dienstag erfolgen.

Am Sonntag hatte der rheinische Traditionsklub bei Holstein Kiel durch ein Tor in der Nachspielzeit 0:1 verloren. Es war die vierte Niederlage in Serie ohne Tor. Laut "RP" soll Christian Weber aus der eigenen Scouting-Abteilung zudem den kürzlich entlassenen Sportdirektor Uwe Klein ersetzen.

Preußer hatte bei der Fortuna einen Vertrag mit Laufzeit bis 30. Juni 2023 unterschrieben. Der gebürtige Berliner hatte in den vergangenen fünf Jahren erfolgreich die U23 des Bundesligisten SC Freiburg betreut. Die Fortuna hatte ihm zu Saisonbeginn etwas überraschend das Vertrauen als Cheftrainer geschenkt. Im nächsten Spiel am kommenden Sonntag (13:30 Uhr) empfangen die Rheinländer den Bundesliga-Absteiger Schalke 04.