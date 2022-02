Hakimi klagt über fehlendes Vertrauen nach BVB-Leihe

NGEL RIVERO via www.imago-images.de

Achraf Hakimi erlebte beim BVB eine erfolgreiche Zeit

Beim BVB entwickelte sich Achraf Hakimi während seiner Leihe zwischen 2018 und 2020 zum Top-Spieler. Dennoch beklagt der Marokkaner, dass er bei seinem Stammverein Real Madrid in der Folge nie eine Chance erhalten habe.

"Ich bin dann nach Dortmund gegangen. Aber als ich dann nach zwei großartigen Jahren zurückkehrte, musste man neu entscheiden. Und dann hat Madrid weiter nicht auf mich gesetzt, obwohl ich auf höchstem Niveau gespielt habe", kritisierte der Außenverteidiger im Interview mit der "Marca".

Hakimi hatte bei der Borussia insbesondere im zweiten Jahre seiner Leihe als Stammspieler starke Leistungen gezeigt. Gerade in der Champions League war der Marokkaner damals mit wichtigen Toren gegen Inter Mailand und Slavia Prag ein Garant für Siege.

Da für den BVB eine feste Verpflichtung finanziell nicht möglich war und Real ihn nicht wolle, zog es den Flügelspieler im Sommer 2020 zu Inter Mailand. Seit vergangenem Juli spielt er nun für Paris Saint-Germain, das sich seine Dienste rund 66 Millionen Euro Ablöse kosten ließ.

Hakimi: Real hat mich falsch eingeschätzt

Wenn es am Dienstag mit PSG gegen seinen Ex-Klub Real geht, dann will Hakimi beweisen, wie falsch die Bosse ihn damals eingeschätzt haben: "Als ich dann zu Inter gegangen bin, gab es auch eine Art Rückkaufoption. Die wurde aber nicht gezogen. Darum denke ich, dass Real nicht so auf mich gesetzt hat wie es andere Vereine getan haben. Und ich kann damit gut leben, denn ich glaube diese Vereine haben sich nicht geirrt", machte er deutlich.

Einen persönliche Groll gegen Real hege er aber nicht. Deshalb sei das Wiedersehen mit dem Ex-Klub für ihn ein freudiges Ereignis: "Das wird ein schönes Spiel und wie man weiß, habe ich diesen Verein im Herzen, weil sie mir so viel gegeben haben. Sie haben mich zu dem Menschen und dem Spieler gemacht, der ich heute bin."

Dennoch machte er keinen Hehl, daraus wer aus seiner Sicht als Sieger aus der Partie gehen wird. Schließlich wolle er "mehr Titel zu meiner Karriere hinzufügen und auch die Champions League gewinnen", führte er aus.

Das Achtelfinale gegen Real ist also nur der erste Schritt für Hakimi beim Halbfinalisten der vergangenen Saison.