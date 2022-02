Haaland-Clan lässt Kritik nicht auf sich sitzen

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Erling Haaland fehlt dem BVB häufig verletzt

Erling Haaland ist zweifelsohne ein außergewöhnlicher Angreifer. Im Trikot von Borussia Dortmund erzielte der Norweger bislang unfassbare 80 Tore in 79 Pflichtspielen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der 21-Jährige dem BVB immer wieder verletzungsbedingt fehlt. Kritik an der körperlichen Verfassung fegt der Haaland-Clan allerdings rigoros vom Tisch.

"Ich kenne keinen, der so professionell wie Erling Haaland arbeitet. Er ist, was man einen 24/7-Athleten nennt", stellt der ehemalige Bundesliga-Stürmer und Familienfreund Jan Aage Fjörtoft gegenüber "Bild" klar. "Er versucht die ganze Zeit Verbesserungen zu finden – auf und außerhalb des Platzes."

Dass sich Fjörtoft überhaupt genötigt sieht, Erling Haaland zu verteidigen, resultiert aus einigen Aussagen, die der deutsche Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann am Montag getätigt hat.

"Eins ist schon mal klar: Du bist ein Weltklasse-Spieler, wenn du immer spielst. Sonst bist du es nicht", sagte Lehmann bei "Bild TV" mit Blick auf die immer wiederkehrenden Ausfälle des 21-Jährigen, der allein in dieser Saison ein Dutzend Pflichtspiele angeschlagen verpasste.

BVB-Superstar sollte sich CR7 "als Vorbild nehmen"

Damit aber nicht genug: "Wenn du 20 bist, dann denkst du, stretchen und Kraftraum brauchst du alles nicht. Bei Ronaldo finden wir alle toll, dass er mit 36 ein asketisches Leben lebt, immer noch richtig schnell und in Form ist, in der Premier League spielt. Und als junger Spieler würde ich mir das als Vorbild nehmen", legt Lehmann nach und unterstellt Haaland damit zwischen den Zeilen, dass er nicht den notwendigen Ernst an den Tag lege.

Beim BVB hat man indes bislang noch nie Zweifel daran zugelassen, dass Haaland ein absoluter Vorzeigeathlet ist, die vielen Ausfälle des Superstars setzen den Borussen allerdings zu. Ohne die Tore des norwegischen Nationalspielers tat man sich in der Vergangenheit häufig schwer.

Besonders bitter ist daher, dass Haaland den Dortmundern auch aktuell fehlt. Ob der Überflieger im wichtigen Europa-League-Duell gegen den Rangers FC mitwirken kann, steht noch in den Sternen.