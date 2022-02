Krisensitzung der BVB-Bosse - Rose-Rauswurf kein Thema?

osnapix / Titgemeyer via www.imago-images.de

Schwere Zeiten für Marco Rose und den BVB

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund haben sich unmittelbar nach der 2:4-Klatsche in der Europa League gegen die Rangers aus Glasgow zu einer Krisensitzung getroffen. Trainer Marco Rose muss beim BVB offenbar vorerst nicht um seinen Job fürchten.

2:5 gegen Bayer Leverkusen, 2:4 gegen die international allenfalls zweitklassigen Rangers in der Europa League: Was Borussia Dortmund in den letzten beiden Heimspielen zeigte, hat mit dem Ambitionen und dem Selbstverständnis des Klubs nichts zu tun.

Kein Wunder also, dass beim BVB am Donnerstagabend nach der zweiten Heimklatsche in Folge die Alarmsirenen schrillen.

Einem Bericht von "Sky" zufolge trafen sich die Verantwortlichen der Schwarz-Gelben, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc sowie Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl, noch am Abend zu einer Krisensitzung.

Marco Rose beim BVB vorerst unumstritten

Trainer Marco Rose soll der Zusammenkunft ebenfalls beigewohnt haben - ein starkes Indiz dafür, dass sein Job trotz der desaströsen Leistungen zuletzt nicht zur Disposition steht.

Laut "Sky" könnte nur dann Bewegung in die Trainerfrage beim BVB kommen, wenn die Qualifikation für die Champions League in Gefahr gerät.

Ein solches Szenario ist allerdings angesichts von satten zwölf Punkten Vorsprung des Bundesliga-Zweiten auf Rang fünf aktuell kaum realistisch.

BVB: Scharfe Kritik von Mats Hummels

Klar ist aber, dass Rose nach dem erneuten Offenbarungseid gegen den schottischen Rekordmeister in den kommenden Wochen in Dortmund unter genauer Beobachtung steht.

In der Mannschaft gärt es offensichtlich. "Wir spielen viel unsinnigen Fußball. So kannst du mal gewinnen und mal verlieren. Aber so wirst du nie erfolgreich sein", polterte Mats Hummels nach der Partie am "RTL"-Mikrofon.

Der Einzug ins Achtelfinale der Europa League, in der die Borussia eigentlich um den Titel mitspielen wollte, liegt in weiter Ferne.