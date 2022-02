BVB bekommt im Mazraoui-Poker neue Konkurrenz

via www.imago-images.de

BVB-Flirt Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam ist im Sommer ablösefrei zu haben

Borussia Dortmund ist Medienberichten zufolge auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger und im Zuge dessen offenbar an Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam interessiert, der im Sommer ablösefrei zu haben ist. Nicht zuletzt deshalb bekommen die Borussen im Poker um den marokkanischen Nationalspieler nun neue Konkurrenz.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, ist der italienische Spitzenklub AC Mailand in das Rennen um den gebürtigen Niederländer Mazraoui eingestiegen.

Anfang der Woche berichtete "Sport1", dass der BVB großes Interesse am Rechtsverteidiger von Ajax Amsterdam zeigt und "sehr, sehr konkret in den Gesprächen dabei" ist. Aber auch der FC Barcelona und der FC Sevilla sollen den 24-Jährigen auf dem Wunschzettel haben.

Vor allem Barca sei für den Rechtsfuß "sehr interessant". Während der Flirt mit den Katalanen aber eher noch "lose" sei, sind die Verhandlungen mit dem BVB angeblich schon weiter fortgeschritten. Zudem kann sich Mazraoui einen "Wechsel zum BVB vorstellen".

BVB: Mazraoui überzeugt als offensiver Außenverteidiger

Mazraoui überzeugt seit Jahren als offensiver Außenverteidiger und beweist auch in dieser Spielzeit seine Qualitäten. In 25 Einsätzen für den niederländischen Rekordmeister traf er fünf Mal und bereitete drei weitere Treffer vor.

Viele Fans von Borussia Dortmund dürften den Rechtsverteidiger in schmerzlicher Erinnerung haben, schließlich erteilten Mazraoui und Ajax dem BVB in der Champions-League-Gruppenphase zwei Lehrstunden. Beim 0:4 in Amsterdam und dem 1:3 in Dortmund stand der 24-Jährige jeweils in der Startelf und wirbelte die Defensive der Mannschaft von Marco Rose durcheinander.

Zu Gute kommt dem BVB möglicherweise, dass die Dortmund-Bosse den Berater von Noussair Mazraoui bestens kennen. Die Rede ist von Mino Raiola, der auch die Interessen ihres Stürmer-Stars Erling Haaland vertritt.