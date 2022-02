Deshalb ist Ex-BVB-Juwel Bruun Larsen ein Edel-Joker

Oliver Zimmermann via www.imago-images.de

Jacob Bruun Larsen (l.) wechselte 2020 vom BVB zur TSG Hoffenheim

Comunio und sport.de präsentieren Euch jede Woche einen Bundesliga-Spieler, der noch unter dem Radar läuft und von dem in Kürze eine deutliche Marktwertsteigerung zu erwarten ist - heute mit Jacob Bruun Larsen von der TSG Hoffenheim.

Die aktuellen Comunio-Stats

Marktwert: 1.440.000

Punkte: 43

Punkte pro Spiel: 2,87

Darum wird Bruun Larsen unterschätzt

Jacob Bruun Larsen, so scheint es, ist bei der TSG 1899 Hoffenheim das fünfte Rad am Wagen. Der Däne hatte zwar noch einigermaßen gut in die Saison gefunden, doch in der Startelf der Kraichgauer war er zuletzt im Oktober aufgetaucht. Der Linksaußen wurde vor allem Opfer des Systems. Mit Dreier-Abwehrkette gibt es für Bruun Larsen im Grunde keine Position mehr, da der linke Flügel alleine von Schienenspieler David Raum beackert wird.

Gegen Ende des Jahres zog sich der 23-Jährige außerdem noch eine Muskelverletzung zu und musste sich in der ohnehin schon üppig besetzten Hoffenheimer Offensive wieder unten in der Hierarchie einordnen. Die Karriere Bruun Larsens schien außerdem am Scheideweg, nachdem er sich zu Beginn des Jahres nach Belgien hatte ausleihen lassen. Man kann im Grunde festhalten: Wirklich durchgesetzt hat er sich bei der TSG nie.

Das macht Bruun Larsen so stark

Die Qualitäten dieses Spielers sind grundsätzlich bekannt. Bruun Larsen weiß in der Offensive Akzente zu setzen, gleichermaßen arbeitet er gut gegen den Ball. So stark wie in der aktuellen Saison war er aber noch nie, auch nicht, als er bei Dortmund unter Lucien Favre Spieler wie Mario Götze auf die Bank verdrängt hat. Bruun Larsen hat in dieser Saison schon vier Tore geschossen. Zuvor waren es in seiner Bundesliga-Karriere nur zwei. Und vor allem stimmt auch die Quote: Alle 125 Minuten hat er 2021/22 getroffen.

Gegen Wolfsburg war Bruun Larsen am Samstag der Matchwinner, hatte mit einem Tor und einer Torschussvorlage bei nur neun Ballbesitzphasen in der Schlussphase der Partie eine enorme Effizienz. Hier nahm er acht Punkte mit. Viermal erreichte er in dieser Saison ein Spieltagsergebnis von 7 Punkten oder mehr.

Dieses Potenzial hat Bruun Larsen

Bruun Larsen hat mit seinem Tor Werbung in eigener Sache betrieben. Mit 34,8 km/h ist er der zweitschnellste Hoffenheimer hinter Ihlas Bebou und dient als einziger wirklicher Außenstürmer im Kader als zusätzlicher Breitengeber neben David Raum. Zwei Waffen, die ihn zu einem Unterschiedsspieler machen können. Gleichermaßen könnte er mit seinen Qualitäten aber auch auf der rechten Schiene spielen. Hier wäre sogar ein Einsatz von Beginn an möglich.

Fakt ist: Er wird in den kommenden Wochen seine Einsatzzeiten bekommen, sei es als Joker oder von Beginn an. Aber auch die Rolle als Edeljoker sollte Comunio-Manager beim aktuellen Preisschild nicht abschrecken. Bruun Larsen kann sich jetzt endlich mal beweisen im Kraichgau und es deutet vieles darauf hin, dass er seine Aktie in den kommenden Wochen entscheidend nach vorne bringen kann.

Karol Herrmann

