Stars von RB Leipzig winkt sattes Prämien-Paket

Hartmut Boesener via www.imago-images.de

Den Stars von RB Leipzig winkt jede Menge Geld

RB Leipzig spielt als einziger Verein aus den Top vier der Tabelle derzeit noch auf drei Hochzeiten: Neben dem Tagesgeschäft in der Fußball-Bundesliga sind das der DFB-Pokal und die Europa League. Holen die Roten Bullen einen oder gar mehrere Titel, gibt es für die Stars offenbar beachtliche Prämien.

Nach Informationen von "Sport Bild" wurde bei RB Leipzig intern der erste Titel ausgegeben. (Nur) 13 Jahre nach Vereinsgründung und sechs Jahre nach dem Aufstieg in die Beletage des deutschen Fußballs soll etwas Zählbares her. Insbesondere im DFB-Pokal schrammten die Roten Bullen gleich zweimal knapp am Finalsieg vorbei (2019 unterlag man dem FC Bayern mit 0:3 und 2021 dem BVB mit 1:4).

2022 soll alles anders werden: Im DFB-Pokal stehen die Leipziger im Viertelfinale, während die Favoriten aus München und Dortmund bereits ausgeschieden sind. Schaffen die Sachsen dieses Mal tatsächlich de Coup, würde der Klub die Spieler laut "Sport Bild" mit einer satten Summe belohnen.

Von den zehn Millionen Euro, die RB dann an Prämien einfahren würde, gingen drei Millionen Euro unmittelbar zurück ans Team und würden zwischen den Gewinnern aufgeteilt. Doch damit nicht genug. Gelingt RB Leipzig sogar der Europa-League-Triumph, dürften sich Emil Forsberg und Co. über zusätzliche fünf Millionen Euro freuen, die an die Stars verteilt werden würden. Insgesamt spielen die RB-Profis derzeit um eine Mega-Prämie von bis zu acht Millionen Euro im Erfolgsfall.

Bis dahin ist es allerdings vor allem in der Europa League noch weit. Am Donnerstag steht erst einmal das Rückspiel in den Playoffs in San Sebastián an. Im Hinspiel reichte es im heimischen Stadion nur zu einem 2:2 gegen Real Sociedad.

Kein Wunder, dass auch Domenico Tedesco die Erwartungen dämpft. "Wir haben Lust auf Erfolg – und das bedeutet in Leipzig Titel. Aber der Weg ist noch lang", erklärte der Trainer.