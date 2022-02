Bayern "überraschte" Barcelona mit Pedri-Anfrage

Jose Breton via www.imago-images.de

Der FC Bayern zeigte großes Interesse an Pedri

Mittelfeldspieler Pedri soll auf lange Sicht das Aushängeschild des FC Barcelona werden. Zunächst setzte sich Barca bei der Verpflichtung gegen zahlreiche Top-Konkurrenten durch. Dann lehnten die Katalanen zahlreiche weitere Offerten ab, darunter auch eine vom FC Bayern.

Der FC Barcelona sicherte sich im Frühherbst 2019 die Dienste von Offensivmann Pedri. Rund fünf Millionen Euro zahlte der LaLiga-Klub für den damals gerade einmal 17 Jahre alten Ausnahmespieler von UD Las Palmas, der zu dem Zeitpunkt gerade erst sein Zweitliga-Debüt hinter sich gebracht hatte.

Wie Barcas ehemaliger Sportdirektor Ramón Planes nun gegenüber "Marca" ausplauderte, rief jener Transfer bei nicht wenigen Verantwortlichen der Blaugrana große Skepsis hervor. Zumal die Ablösesumme inklusive Bonuszahlungen noch auf bis zu 20 Millionen Euro steigen könnte, so Planes.

Damit der Youngster langsam an das Niveau der Profis herangeführt wird, wurde er für die Saison 2019/20 an seinen Ausbildungsverein Las Palmas zurückverliehen. Am Ende der Spielzeit kam er auf beeindruckende 36 Pflichtspiele, 34 Mal stand er in der Startelf.

FC Bayern macht "gute Arbeit in der Scoutingabteilung"

Als Pedri im Sommer 2020 dann tatsächlich beim FC Barcelona aufschlug, haben laut Ramón Planes nur zwei Trainingseinheiten genügt, um den damaligen Chefcoach Ronald Koeman zu überzeugen. Anschließend waren jegliche Überlegungen über ein erneutes Leihgeschäft vom Tisch.

So ging auch der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern letztlich leer aus. "Es überraschte mich, dass Bayern München konkretes Interesse an ihm zeigte, ohne ihn wirklich gesehen zu haben", so Planes weiter: "Das zeigt eindeutig, dass sie gute Arbeit in ihrer Scoutingabteilung machen."

Die Anfrage der Bayern kam nach Angaben des Ex-Funktionärs zwei Tage nach dem fulminanten 8:2-Sieg im Viertelfinale der Champions League, also Mitte August 2020. "Wir haben ihnen aber gesagt, dass es keinerlei Möglichkeiten gibt", so Planes über einen möglichen Pedri-Abschied.

Mittlerweile ist der 19 Jahre alte Pedri zehnfacher spanischer Nationalspieler und Gewinner der Auszeichnung zum Golden Boy.