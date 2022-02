BVB-Star zurück im Mannschaftstraining - Moukoko fehlt

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Manuel Akanji (M.) ist wieder auf dem BVB-Trainingsplatz mit dabei (Symbolbild)

Mit einer regenerativen Trainingseinheit am Montagvormittag ist der BVB in die neue Trainingswoche gestartet. Am Tag nach dem 1:1-Unentschieden beim Auswärtsspiel beim FC Augsburg kehrte auch eine zuvor verletzte Stammkraft wieder in den Kreis der Mannschaft zurück.

Innenverteidiger Manuel Akanji war Teil einer zwölfköpfigen Trainingsgruppe, die am Montag auf dem Trainingsgelände der Schwarz-Gelben in Dortmund-Brackel an der lockeren Laufeinheit teilnahm.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichteten, beschränkte sich der Schweizer Nationalspieler bei seiner Rückkehr auf den Trainingsplatz aber auf individuelle Übungen. Zunächst absolvierte Akanji gemeinsam mit dem Athletik-Trainer des BVB, Dennis Morschel, einige Koordinationsübungen. Anschließend joggte der Abwehrmann einige Runden um den Platz.

Die Rückkehr des 26-Jährigen wird beim BVB bereits herbeigesehnt. Ohne Akanji ließ die Defensivreihe der Schwarz-Gelben zuletzt häufig die notwendige Stabilität vermissen.

Moukoko fehlt beim BVB-Training am Montag

Der Verteidiger war in den ersten Monaten der Saison unverzichtbar beim BVB. Bis Dezember hatte er jedes Spiel für die Westfalen bestritten, ehe er sich einer kleinen Knie-Operation unterziehen musste.

Seit mehreren Wochen plagt sich Akanji nun schon mit Wadenproblemen herum, die nun aber endlich überstanden sein könnten. Ob der BVB-Star schon am kommenden Wochenende beim 1. FSV Mainz 05 wieder im Kader der Dortmunder stehen könnte, blieb zunächst noch offen.

Im Gegensatz zu Akanji fehlte Stürmer Youssoufa Moukoko etwas überraschend am Montagvormittag beim Training der Borussia. Die Gründe für die ausgelassene Einheit blieben zunächst unklar.

Moukoko ist theoretisch für die U19-Mannschaft des BVB spielberechtigt, die am Dienstagabend bei Manchester United in der Youth League antritt. BVB-Jugendkoordinator Lars Ricken hatte zuletzt offen gelassen, ob der 17-jährige Mittelstürmer in der Youth League noch zum Einsatz kommen wird.