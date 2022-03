Korkut verspricht Klassenerhalt: "Hier jammert keiner!"

Blatterspiel via www.imago-images.de

Tayfun Korkut glaubt fest an den Klassenerhalt

Hertha BSC steckt in der Fußball-Bundesliga in argen Abstiegsnöten, ist mit nur zwei Punkten aus sieben Spielen die schlechteste Rückrunden-Mannschaft. Cheftrainer Tayfun Korkut hat sich dennoch weiter überzeugt davon gezeigt, schon bald die Wende im Abstiegskampf hinzubekommen.

Zuletzt wurden die Berliner schon bis auf den Relegationsrang durchgereicht, bekommen es am kommenden Wochenende im Heimspiel mit Eintracht Frankfurt (Samstag ab 15:30 Uhr) zu tun.

Hertha-Coach Korkut hat für die letzten zehn Partien in dieser Saison eine Trendwende angekündigt: "Wir haben jetzt noch zehn Spiele, in denen werden wir weiter dranbleiben, weiter allen Widerständen trotzen und daher auch die Punkte holen, die wir benötigen", versprach der Berliner im Gespräch mit der "Sport Bild".

Am direkten Klassenerhalt hat der 47-Jährige keinerlei Zweifel: "Wir werden am Ende über dem Strich stehen!"

Einen konkreten Plan, was sich im Spiel der Hertha am dringendsten verbessern muss, hat Korkut auch schon parat für die kommenden Begegnungen: "Wir müssen die einfachen Dinge außergewöhnlich gut machen. Dazu setze ich auf Klarheit und Direktheit in der Ansprache. Inhalt ist für mich wichtiger als Lautstärke."

Korkut hegt keinen Zweifel am Klassenerhalt von Hertha BSC

Der Cheftrainer des Hauptstadt-Klubs betonte zudem, weiterhin einen "großen Zusammenhalt" in der Mannschaft zu erkennen, ebenso eine hohe Qualität seiner Spieler im Trainingsalltag. "Ich spüre, dass sich hier keine abduckt und jammert", fügte Korkut hinzu.

Zuletzt hatte Hertha BSC neben den schlechten Performances auf dem Rasen auch mit großen Personellen Widrigkeiten zu kämpfen und vor dem Liga-Spiel gegen RB Leipzig acht Corona-Ausfälle zu beklagen.

Trotzdem unterstrich Korkut: "Wir bleiben positiv und müssen trotzdem ein stabiles Konstrukt schaffen, um den Widrigkeiten zu trotzen." Er sehe die prekäre Lage bei Hertha BSC nicht als Krise, sondern als Herausforderung an und zeigte sich vom Gelingen des Unternehmens Klassenerhalt total überzeugt: "Man kann nichts erreichen, wenn man immer nur in seiner Komfortzone bleibt. Diese Situation ist für uns alle eine Chance."