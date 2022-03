"Hanebüchen": Streich kritisiert Russlands Propaganda

Blatterspiel via www.imago-images.de

Christian Streich vom SC Freiburg zeigt Haltung

Am Mittwochabend trifft der SC Freiburg im DFB-Pokal auf den VfL Bochum. Doch der Fußball rückt dieser Tage angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in den Hintergrund. Christian Streich fand vor dem Aufeinandertreffen wie gewohnt klare Worte.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch den Sport. Christian Streich vom SC Freiburg zeigte sich im Vorfeld des Pokalspiels beim VfL Bochum (Mittwoch, 20:45 Uhr) besorgt. Dabei verriet der 56-Jährige, sich "sehr ausgesucht" über die Lage zu informieren.

"Mit der Masse an Bilder und dem, was im Netz kolportiert wird, damit versuche ich sehr eingeschränkt mit umzugehen. Natürlich belastet es alle Menschen sehr", sagte Streich auf der Freiburger Pressekonferenz.

Dabei hielt der SC-Trainer fest: "Vor allem für die Menschen in der Ukraine ist es schlimm". Besonders die "räumliche Nähe" würde die Deutschen bedrücken. Gleichzeitig erinnerte Streich daran, dass auch an anderen Orten an der Welt schlimme Kriege geführt werden.

Neben der Bevölkerung in der Ukraine, die seit inzwischen sieben Tag unter dem Angriffskrieg von Russlands Präsident Wladimir Putin leidet, fühlte Streich auch mit der unterdrückten Opposition in Russland mit.

Streich zieht Vergleich zu Donald Trump

"Für die Gesamtbevölkerung von Russland ist es katastrophal, welch eine Indoktrination dort stattfindet", sagte der Coach des SC Freiburg. Er selbst habe die staatlichen Nachrichten gesehen. "Das ist hanebüchen, was für eine Propaganda da stattfindet", stellte Streich bezüglich der Kreml-treuen Medien klar.

Dabei zog das Freiburger Urgestein einen Vergleich zu Donald Trump. "Wie da gelogen wird, aber das kennen wir ja. Das ist ja unter Trump in Amerika das Gleiche gewesen", so Streich.

Trotz des brutalen Kriegs in der Ukraine sei die Austragung von Fußballspielen richtig. "Ich bin der Meinung, dass es gut ist, dass wir kicken und Veranstaltungen haben", erklärte Streich.