Medien: Funkel und Neuhaus die Top-Kandidaten auf Schalke

nordphoto GmBH / Meuter via www.imago-images.de

Friedhelm Funkel soll ein Kandidat beim FC Schalke sein

Nur wenige Stunden nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis machen rund um den FC Schalke 04 erste Namen möglicher Nachfolger die Runde. Offenbar stehen zwei erfahrene Übungsleiter bei den Knappen auf der Kandidatenliste.

Lediglich neun Spieltage bleiben dem FC Schalke, um den Rückstand auf die Spitzenteams der 2. Bundesliga noch aufzuholen und so den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Keine Frage - wer auch immer den am Sonntag freigestellten Dimitrios Grammozis als Trainer beerben wird, muss sofort liefern.

Deshalb bevorzugen Sportdirektor Rouven Schröder und Sportvorstand Peter Knäbel augenscheinlich einen Übungsleiter mit großer Erfahrung im Aufstiegskampf. Laut "Bild" stehen Friedhelm Funkel (68) und Uwe Neuhaus (62) bei den S04-Bossen weit oben auf der Liste.

Mehr dazu: Diese Trainer könnten Grammozis beim FC Schalke ersetzen

Funkel gelang es im Laufe seiner bewegten Karriere als Coach bereits sechs Mal, einen Klub in die Bundesliga zu führen - zuletzt 2018 mit Fortuna Düsseldorf. Spekuliert wird über einen möglichen "Neun-Spiele-Vertrag", den der Altmeister bei den Königsblauen bis zum Saisonende unterschreiben könnte.

Wie "Sky" berichtet, könne sich Funkel die Aufgabe in Gelsenkirchen durchaus vorstellen, eine konkrete Anfrage sei allerdings noch nicht erfolgt.

FC Schalke 04: Neuhaus vertraglich noch an Bielefeld gebunden

Ebenso wie Funkel verfügt auch Uwe Neuhaus über die nötigen Erfahrungswerte im deutschen Profi-Fußball. 2020 vollbrachte er das Kunststück, die wenige Jahre zuvor noch vor der Insolvenz stehende Arminia aus Bielefeld sensationell ins Oberhaus zu führen.

In der folgenden Rückserie wurde Neuhaus dann durchaus überraschend von seinen Aufgaben entbunden, obwohl sein Team zu diesem Zeitpunkt punktetechnisch voll im Soll war.

Neuhaus' Vertrag in Bielefeld läuft allerdings immer noch, weshalb sich Schalke im Fall der Fälle erst einmal mit der Arminia-Führung einigen müsste. Nach "Bild"-Informationen hat es diesbezüglich noch keine Kontaktaufnahme gegeben.

Laut "Sky" sei Neuhaus deshalb eher ein Außenseiter bei der Trainersuche. Selbiges gelte auch für Bruno Labbadia, der in der Vergangenheit bereits bei S04 gehandelt wurde.