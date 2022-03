Hernández-Berater kontert Kritik von Matthäus

IMAGO/Mladen Lackovic

Lucas Hernández vom FC Bayern stand zuletzt häufig im Zentrum der Kritik

Als Spieler des FC Bayern ist Lucas Hernández immer wieder heftiger Kritik ausgesetzt. Einer der Hauptkritiker war zuletzt Lothar Matthäus, der nun von dessen Berater abgewatscht wurde.

"Matthäus war ein großartiger Spieler. Ich respektiere seine Meinung zu Lucas, teile sie aber nicht", sagte Manuel García Quilón bei "Sport1".

Der Berater stellte klar: "Lucas ist ohne jeden Zweifel einer der besten Spieler auf seiner Position, für mich einer der zwei, drei besten Innenverteidiger der Welt. Seine Leistungen sind top! Und beim FC Bayern ist man sehr zufrieden mit ihm."

Mitte Februar hatte Matthäus noch scharf gegen Hernández geschossen. Der Franzose sei "in Zweikämpfen häufig zu langsam" und leiste sich "immer wieder viele Foulspiele". Zudem sei er nicht in der Lage, eine Defensivreihe zu führen oder zu dirigieren, es gäbe nur "hü oder hott" beim Abwehrspieler.

Außerdem stimme das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht, für den französischen Nationalspieler zahlten die Münchner immerhin 80 Millionen Euro an Atlético Madrid.

García Quilón ist nicht der Erste, der auf die Matthäus-Kritik mit Unverständnis reagiert. Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic konterte die Aussagen des TV-Experten bereits bei "DAZN": "Was Lothar sagt, ist mir vollkommen wurscht. Er muss etwas sagen, er ist Experte. Wir stehen zu unseren Spielern, reden und arbeiten mit ihnen."

Hernández ist beim FC Bayern "glücklich"

Unter Trainer Julian Nagelsmann ist Lucas Hernández zumeist in der Innenverteidigung gesetzt. In der aktuellen Bundesliga-Saison stand der 26-Jährige 19 Mal in der Startelf, auch in der Champions League durfte er fünf Mal von Beginn an ran.

Dass sich Hernández in München sehr wohl fühlt, hob sein Berater erneut hervor: "Lucas geht es in München sehr gut, er ist glücklich und kommt mit allen super aus - mit dem Trainer, mit seinen Mitspielern, aber auch mit den Verantwortlichen. Der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt."