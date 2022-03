Geflüchtete trainieren mit Haaland, Reyna und Co.

IMAGO/David Inderlied

Waren am Montag Teil des Spielerersatztrainings: Die BVB-Profis Reinier und Haaland

Bundesligist Borussia Dortmund hat Fußballer aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine erlaubt, sich im Training fitzuhalten. Am Montag konnten sie daher mit BVB-Stars wie Erling Haaland und Giovanni Reyna auf dem Rasen stehen.

Immer mehr Menschen fliehen angesichts der russischen Invasion in die Ukraine in die Nachbarländer, darunter auch ausländische Fußballer. In Raymond Frimpong Owusu und Alan Aussi sind zwei Spieler, die bis zuletzt für Klubs in der Ukraine gespielt haben, mittlerweile in Dortmund. Dort dürfen sie nun beim BVB am Trainingsbetrieb teilnehmen, wie "Ruhr Nachrichten" melden.

Der Weltverband FIFA hatte entschieden, dass Verträge ausländischer Spieler bei ukrainischen Klubs automatisch bis zum Saisonende ausgesetzt werden. Bis zum Saisonende gelten sie daher als vertragslos und dürfen somit auch ein Training bei einem Bundesliga-Klub absolvieren.

Der gerade einmal 19 Jahre alte Owusu stand bis zuletzt eigentlich für den Erstligisten Zorya Lugansk unter Vertrag. Der ghanaische Mittelstürmer, der sogar sogar auf vier Partien in der Europa Conference zurückblickt, blieb zwar nach Ausbruch des Angriffskriegs Russlands zunächst im Osten der Ukraine.

"Doch dann fielen die Bomben und die Raketen. Ich konnte sie hören. Der Krieg kam immer näher und näher und ich bekam Angst. Dann habe ich mich zur Flucht entschieden", sagte er gegenüber der Regionalzeitung.

"Und jetzt trainiere ich hier beim BVB"

Schließlich schaffte es Owusu nach Polen, wo er anschließend von seinem Berater Emmanuel Gyasi abgeholt wurde, dessen Agentur in Hamburg ihren Sitz hat. Dieser nahm dann den Kontakt zum BVB auf, der Owusu erlaubte, für einige Wochen am U23-Training teilzunehmen.

Auch Innenverteidiger Alan Aussi, der in dieser Saison von der zweiten Mannschaft von Dinamo Kiev an Veres Rivine ausgeliehen war, trainiert mit dem Dortmunder Unterbau mit. Am Montag jedoch nahm das Duo am Spielerersatztraining des BVB teil.

Somit teilten sich Raymond Owusu und Alan Aussi den Platz mit Stars wie Erling Haaland, Giovanni Reyna oder Julian Brandt, die beim 1:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld lediglich eingewechselt wurden und deshalb zusammen mit den Reservisten an ihrer Fitness arbeiteten.

Für Owusu eine unwirkliche Situation, liegt die Flucht doch erst zwei Wochen zurück: "Und jetzt trainiere ich hier bei Borussia Dortmund und habe nach dem Training ein Foto mit Erling Haaland gemacht. Das ist verrückt."