"Sind variabler": SGE-Boss schwärmt von BVB-Leihgabe

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ansgar Knauff ist vom BVB an Eintracht Frankfurt verliehen

Nach monatelangem Reservisten-Dasein bei Borussia Dortmund drängt Ansgar Knauff seit der Leihe zu Eintracht Frankfurt wieder vermehrt ins Rampenlicht. Auch in der Chefetage der Hessen ist man mit der BVB-Leihgabe bislang hoch zufrieden.

"Wir sind durch Knauff deutlich variabler geworden. Dadurch ist die Mannschaft […] nicht mehr so ausrechenbar", lobte Sportvorstand Markus Krösche gegenüber "Sport1" den Einfluss des Neulings.

Der 20-jährige Knauff hatte sich im Januar auf Leihbasis den Adlern angeschlossen, nachdem ihm beim BVB die kurzfristige Perspektive gefehlt hatte. Zuletzt stand der Rechtsaußen in der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner dreimal in Folge in der Startelf und erzielte beim 4:1-Kantersieg gegen Hertha BSC jüngst sein Premierentor in dieser Saison.

Nur an dem Treffer in Berlin machte Krösche sein Lob allerdings nicht fest. "Wir wussten, dass Ansgar gewisse Fähigkeiten hat, vor allem in Sachen Geschwindigkeit, Offensivdrang und im Eins-gegen-Eins. Er hat aber auch das Verteidigen gut angenommen", schwärmte der 41-Jährige.

Knauff als Kostic-Gegenstück bei Eintracht Frankfurt

Bis zum Sommer 2023 bleibt Knauff nach derzeitiger Vertragslage noch bei der Eintracht. Zuvor hatte er in dieser Saison in Dortmund nur mehrere Kurzeinsätze erhalten, musste vielfach sogar bei der U23 in der 3. Liga aushelfen.

In Frankfurt werden seinen Qualitäten indes geschätzt, zumal er eine langjährige Lücke auf der rechten Seite schließt. Schon seit mehreren Jahren sucht die SGE nach einem Pendant zu Flügelspieler Filip Kostic, der auf der linke Außenbahn zu den torgefährlichsten Spielern des Vereins gehört.

Glasner hatte ebenso wie seine Vorgänger lange Zeit vergeblich versucht, eine ebenso gefährliche Lösung auf der anderen Seite zu etablieren. Weder Danny da Costa, Timothy Chandler, Almamy Touré oder Erik Durm konnten sich aber langfristig festspielen.