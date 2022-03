Bochum-Talent als Süle-Erbe beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Armel Bella-Kotchap vom VfL Bochum soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Mit gerade einmal 20 Jahren ist Armel Bella Kotchap bereits eine feste Größe in der Innenverteidigung des VfL Bochum. Mit seinen starken Leistungen soll der deutsche Junioren-Nationalspieler nun sogar das Interesse der europäischen Elite-Klubs geweckt haben - auch in den Überlegungen des FC Bayern spielt Bella Kotchap angeblich durchaus eine Rolle.

Das Portal "fcbinside.de" bringt Armel Bella Kotchap beim FC Bayern ins Gespräch und verweist darauf, dass der VfL Bochum laut "Bild" bereit sein soll, seinen Youngster (Vertrag bis 2024) im kommenden Sommer abzugeben, sofern ein Interessent etwas zehn Millionen Euro bietet.

Der Bericht stellt heraus, dass man in München auf der Suche nach einem Ersatz für Niklas Süle eigentlich gar keine Ablöse investieren will, zehn Millionen Euro für Bella Kotchap allerdings ein überschaubarer Einsatz sind. Zudem würde der in Frankreich geborene Abwehrspieler sicherlich kein ausuferndes Gehalt kassieren.

Süle verlässt den FC Bayern nach der laufenden Saison ablösefrei in Richtung Borussia Dortmund, als Nachfolger werden immer wieder die Ende Juni 2022 ebenfalls ablösefreien Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Antonio Rüdiger (FC Chelsea) oder Andreas Christensen (FC Chelsea) gehandelt. Das Trio dürfte sich ein Engagement an der Säbener Straße allerdings mit einem fürstlichen Salär versüßen lassen.

England-Klub schon länger an Bella Kotchap interessiert?

Der "Bild" zufolge deutet allerdings einiges mehr darauf hin, dass Bella Kotchap seine Fußball-Schuhe künftig in der englischen Premier League schnürt. Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, der FC Chelsea und Crystal Palace wurden bereits im Zusammenhang mit einer Verpflichtung des Bochum-Talents genannt.

Dass es noch nicht zu einem für Bochum wohl extrem verlockenden Angebot von der Insel kam, liegt laut der Zeitung am Brexit.

Profis, die nicht die britische Staatsbürgerschaft besitzen, müssen seitdem einige Anforderungen erfüllen, um eine Arbeitserlaubnis zu erhalten. Bella Kotchap erfüllt diese erst seit seinen Einsätzen für die deutsche U21. Im September 2021 debütierte er, inzwischen steht der Rechtsfuß bei sechs Einsätzen.