Rumms! Eintracht vs. Barca in der Europa League

IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Goncalo Paciência steht mit Eintracht Frankfurt im Viertelfinale der Europa League

Spektakulärer hätte es nicht werden können! Eintracht Frankfurt bekommt es im Achtelfinale der Europa League mit dem FC Barcelona zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitagnachmittag. Auch die Bundesliga-Konkurrenz aus Leipzig steht in der Runde der letzten Acht vor einer hohen Hürde.

Erst einen Tag vorher hatte sich Eintracht Frankfurt in einer denkwürdigen Europapokal-Nacht das Ticket für das Viertelfinale gesichert. Dank eines Last-Minute-Treffers in der 120. Minute zogen die Hessen mit einem 1:1-Unentschieden gegen den spanischen Vertreter Betis Sevilla ins Viertelfinale der Europa League ein. Dort wartet jetzt das ganz große Kaliber auf die Hessen.

Der FC Barcelona hatte sich im Achtelfinale gegen den türkischen Vertreter Galatasaray durchgesetzt und startet als absoluter Top-Favorit in der Europa League, nachdem er in der Champions League noch vor der Jahreswende in der Gruppenphase gescheitert war.

Der weitere Blick aus deutscher Sicht richtet sich auf RB Leipzig. Die Roten Bullen, die in der letzten Runde nach dem Ausschluss von Spartak Moskau ein Freilos hatten, werden sich in den Viertelfinals mit Atalanta Bergamo aus der Serie A messen.

Die Viertelfinal-Partien steigen übrigens am 7. und 14. April. Beide deutschen Teams genießen zunächst Heimrecht.

Hier alle Viertelfinal-Partien in der Europa League im Überblick:

Eintracht Frankfurt (Deutschland) vs. FC Barcelona (Spanien)

RB Leipzig (Deutschland) vs. Atalanta Bergamo (Italien)

Sporting Braga (Portugal) vs. Rangers FC (Schottland)

West Ham United (England) vs. Olympique Lyon (Frankreich)

Gesucht wird der Nachfolger des spanischen Titelverteidigers FC Villarreal. Das Gelbe U-Boot sicherte sich im letzten Jahr zum ersten Mal in der Klubhistorie den Titel in der Europa League und spielt in der laufenden Spielzeit eine herausragende Champions-League-Saison.

Das Finale in der Europa League ist am 18. Mai (ab 21:00 Uhr) in Sevilla angesetzt. Erst dann könnten die beiden Bundesliga-Vertreter Eintracht Frankfurt und RB Leipzig theoretisch erst aufeinandertreffen.