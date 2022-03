So funktioniert das Prämien-System des FC Schalke

IMAGO/Thomas Pakusch

Die Spieler des FC Schalke 04 wollen unbedingt in die Bundesliga aufsteigen

Für den FC Schalke 04 gibt es in den verbleibenden Spielen der laufenden Saison der 2. Fußball-Bundesliga nur ein Ziel: Aufstieg ins Oberhaus. Der Klub setzt dafür auch finanzielle Anreize bei den Profis von S04.

Der FC Schalke 04 will es unbedingt bei einem Jahr Zweitklassigkeit belassen. Um dieses Signal auch an die Spieler zu senden, führte der Revierklub nach Angaben von "Sport Bild" im vergangenen Sommer ein Punktprämien-System ein, von dem eine Vielzahl von Spielern profitieren.

Diese königsblauen Profis haben dadurch neben dem sportlichen auch einen finanziellen Anreiz, um für Schalke 04 ans Leistungsmaximum zu gehen. Die einfache Regel dabei: Je höher der Tabellenplatz, desto höher auch die Prämie pro Punkt.

Liegt Schalke 04 in dieser Saison etwa in der Tabelle auf Platz eins bis sechs, stehen dem Spieler pro gewonnenen Punkt 3.000 Euro zu. Der jüngste 2:1-Erfolg gegen Hannover 96 etwa brachte den Spielern somit zusätzlich 9.000 Euro ein. Wäre die Mannschaft in der Tabelle hingegen abgerutscht, würde die Prämie auf "nur" 2.000 Euro pro Punkt sinken.

Ex-Schalke-Star kassierte das Zehnfache

Zwar kommt bei bislang 47 erspielten Punkten für die betroffenen Spieler zwar eine Menge Geld zusammen, im Vergleich zu vorherigen Regelungen ist das im Sommer eingeführte System allerdings eher eine Sparmaßnahme. So berichtet "Sport Bild", dass im Vertrag des Ex-Knappen-Verteidiger Matija Nastasic eine fixe Punktprämie in Höhe von 30.000 Euro verankert war.

Der 28-Jährige spielte sechs Jahre auf Schalke, ehe er nach dem Abstieg aus der Bundesliga zur AC Florenz wechselte und dort bis 2023 unterschrieb. Mit der im Sommer eingeführten Regel wollte der Revierklub somit die Prämien auf mehrere Schultern verteilen, statt einzelne Stars zu bevorzugen.

Aktuell rangiert der FC Schalke 04 auf Platz vier und hat einen Zähler Rückstand auf den Relegationsrang, den der SV Darmstadt 98 belegt. Der FC St. Pauli und der SV Werder Bremen stehen mit vier Zählern mehr als Schalke auf den Plätzen eins und zwei.