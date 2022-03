Schalke-Neuzugang warnt vor "harter Aufgabe"

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Marius Lode wechselte im Januar zum FC Schalke 04

Beim 2:1-Sieg gegen Hannover 96 am vergangenen Samstag stand Marius Lode erstmals für den FC Schalke 04 in der Startelf. Auch im Saisonfinale will der Winter-Neuzugang eine wichtige Rolle spielen und den Fans mit dem Aufstieg etwas zu feiern geben.

"Wenn man für einen Klub wie Schalke spielt, ist es natürlich so, dass die gesamte Stadt, die Fans und die Mitarbeiter es verdient hätten", sagte der Abwehrmann der "WAZ". Dennoch räumte der Norweger ein, dass es "eine harte Aufgabe" für Schalke werde, in den letzten sieben Spielen noch auf einen Aufstiegsplatz vorzurücken.

Aktuell belegen die Königsblauen den vierten Rang in der 2. Bundesliga - einen Punkt hinter Darmstadt auf dem Relegationsplatz, aber schon vier Zähler hinter dem Spitzenduo FC St. Pauli und Werder Bremen.

Lode, der im Januar ablösefrei von FK Bodø/Glimt kam, will sich allerdings gar nicht allzu sehr mit der Konkurrenz beschäftigten: "Wir können nicht kontrollieren, was die anderen Teams machen, aber können uns so gut entwickeln wie wir wollen und so unser Schicksal selbst entscheiden", so der 29-Jährige.

Marius Lode spricht über Trainerwechsel beim FC Schalke 04

Seit Anfang März ist mit Interimstrainer Mike Büskens ein neuer Übungsleiter auf Schalke für das Projekt Wiederaufstieg verantwortlich.

Laut Lode habe sich durch den Wechsel von Ex-Coach Grammozis hin zu seinem Co-Trainer jedoch nicht allzu viel in den täglichen Abläufen geändert. "Wir haben ein bisschen geschwächelt. Manchmal braucht es dann eine neue Ansprache", kommentierte er den Trainerwechsel.

Für ihn persönlich bedeutete die Veränderungen an der Seitenlinie aber eine Positionsumstellung. Gegen Hannover rückte der Rechtsfuß auf die für ihn ungewohnte rechte Abwehrseite. "Es war eine gute Erfahrung, auf der rechten Seite zu spielen. Ich finde, es lief ganz okay", sagte Lode über seinen eigenen Auftritt.

Dennoch hofft er, dass er nicht zur Dauerlösung auf der defensiven Außenbahn wird. "Ich bevorzuge es, in der Innenverteidigung zu spielen. Das ist die Position, auf der ich in den letzten Jahren gespielt habe."